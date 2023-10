Rạng sáng nay ngày 16/7, tử tù mắc Covid-19 ở trại giam Chí Hòa sau khi bỏ trốn đã bị bắt.

VnEpress ghi nhận, liên quan vụ tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà, tử tù này đã bị cảnh sát bắt ở Thành phố Thủ Đức, rạng sáng 16/7.

"Hắn bị bắt lúc 1h hôm nay, không chống cự, anh em cảnh sát an toàn", nguồn tin nói với VnExpress.

Nguyễn Kim An sau khi bị tuyên án tử hình, tháng 6/2015 - Ảnh: VnEpress

Được biết, Nguyễn Kim An là hung thủ từng giết bạn học, cướp tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông từng khiến dư luận chấn động năm 2014. Tên này bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015. Tuy nhiên, y đã bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà hôm 13/7. Tối hôm qua, Công an TP.HCM khởi tố An về hành vi Trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 BLHS; đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt tử tù này.

Nóng: Công an TP.HCM truy tìm kẻ tử tù dương tính với Covid-19 đã lẩn trốn Cơ quan công an TP.HCM vừa thông báo truy tìm một đối tượng giết người, cướp tài sản đã bỏ trốn. Đặc biệt, người này đang dương tính với Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tu-tu-mac-covid-19-tron-khoi-trai-giam-chi-hoa-da-bi-bat-rang-sang-nay-412806.html