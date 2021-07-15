Nóng: Công an TP.HCM truy tìm kẻ tử tù dương tính với Covid-19 đã lẩn trốn

Tin y tế 15/07/2021 18:26

Cơ quan công an TP.HCM vừa thông báo truy tìm một đối tượng giết người, cướp tài sản đã bỏ trốn. Đặc biệt, người này đang dương tính với Covid-19.

Theo VnExpress, ngày 15/7, cơ quan công an TP.HCM thông tin đang truy tìm một đối tượng có tên Nguyễn Kim An, (26 tuổi) quê Bình Thuận đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015.

Được biết, đối tượng cao 1.63m, tóc ngắn, da trắng, chân đi khập khiễng do bị chấn thương, có vết hằn ở chân và dương tính với Covid-19.

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Nguyễn Kim An, (26 tuổi) quê Bình Thuận - Ảnh: VnExpress

Theo Pháp luật TP.HCM, hồ sơ vụ an cho biết, Nguyễn Kim An và Đ. học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở TP.HCM. Cả hai chơi với nhau khá thân. Do túng thiếu, An nhiều lần cầm cố laptop, xe máy... và thường nhờ Đ. chở đi học. Thỉnh thoảng, An cũng đến nhà Đ. để mượn máy tính học tập.

Âm mưu cướp xe máy của Đ., An mua một vỉ thuốc an thần rồi hẹn bạn đi uống nước tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP.HCM) vào tối 25/2/2014 nhưng Đ. uống thấy đắng nên nhổ ra.

Đến tối ngày 26/6/2014, An lại hẹn Đ. đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) chơi rồi đưa nước có pha thuốc an thần cho Đ. uống. Thấy bạn nằm im tưởng đã chết, An trói Đ. rồi cho vào bao tải, điều khiển xe của nạn nhân chở đến cầu Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM) ném xuống sông Sài Gòn.

Sợ bị phát hiện, An dùng điện thoại của Đ. gọi điện cho mẹ nạn nhân và bịa chuyện Đ. bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Nhiều ngày sau, anh ta liên tục nhắn tin đòi giao tiền nhưng sau đó thay đổi ý định và ném bỏ chiếc điện thoại của nạn nhân xuống kênh gần nhà.

Cảnh sát vào cuộc điều tra sau khi người dân phát hiện bao tải chứa xác Đ. dạt vào bờ. Bị mời lên làm việc, An thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hiện tại An đã vượt ngục.

Để phục vụ công tác xác minh truy bắt đối tuợng kịp thời hiệu quả, Phòng cảnh sát hình sự đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly để triển khai rà soát, phát hiện, bắt giữ và thông báo ngay cho Phòng được biết để kịp thời phối hợp, xử lý.

Từ khóa:   TP.HCM vượt ngục giết người

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