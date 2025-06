Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (phải), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo công tác phá án. Ảnh: báo Dân Trí.

Chỉ sau hơn 5 giờ truy xét nhanh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm sau khi di chuyển về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quay xe, đổi hướng di chuyển lên TPHCM. Trên đường trốn chạy, Nguyễn Minh Phúc đã di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Đồng Nai và TPHCM.

Khoảng 21h cùng ngày, tổ trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Minh Phúc đang lái xe trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) nên vây bắt, quật ngã nghi phạm. Sau đó, Phúc được đưa về trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) lấy lời khai ban đầu và di lý từ TPHCM về Đồng Nai. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ án.

Nguyễn Minh Phúc đang lái xe trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM) thì bị bắt. Ảnh: VietNamNet.

Như trước đó VNExpress đưa tin, hơn 15h30 ngày 19/6, nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, đi xe máy biển số TP HCM đến tiệm tạp hóa trên quốc lộ 51 qua xã Long Phước, huyện Long Thành. Anh ta vào trong vờ hỏi mua hàng.

Camera an ninh tại đây ghi nhận, tiệm chỉ một mình bà chủ trông coi, xung quanh vắng vẻ. Gã thanh niên bất ngờ rút dao đe dọa người phụ nữ, yêu cầu đưa tiền. Sau một lúc giằng co, tên cướp khống chế nạn nhân ra sau tiệm rồi sát hại.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Gây án xong, hung thủ rời khỏi hiện trường cùng một số tiền, tài sản. Người dân khi vào mua hàng, phát hiện thi thể nạn nhân nên báo công an. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, truy bắt hung thủ.