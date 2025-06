Xử phạt hành chính 21 triệu đồng đối với công ty tổ chức dù lượn sau sự cố húc vào du khách trên bãi biển Hạ Long

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 chiếc dù lượn gắn động cơ cánh quạt gặp sự cố khi đang trong quá trình cất cánh tại bãi biển TP Hạ Long. Chiếc dù lao nhanh trên bãi biển, húc vào du khách, rồi bị lật nghiêng.

Theo thông tin VietNamNet, ngày 20/6, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh.

Cụ thể, công ty này có hoạt động thể thao môn dù lượn có động cơ (paramotor) tại bãi biển Bãi Cháy không đảm bảo yêu cầu về khu đỗ đáp, khu xuất phát. Hoạt động thể thao môn dù lượn tại khu vực bãi tắm không đảm bảo yêu cầu về mặt bằng. Với hai vi phạm này, Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh bị phạt 21 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh phải nghiêm túc chấp hành và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn bay; Đánh giá kiểm điểm lại quy trình an toàn bay của công ty và làm rõ trách nhiệm cá nhân của phi công Dương Anh Dũng trong việc chấp hành an toàn bay.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Công ty cũng cần có báo cáo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân gửi về các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc dù lượn gắn động cơ cánh quạt gặp sự cố trong lúc cất cánh tại bãi biển TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo hình ảnh được clip ghi lại, bãi cát được sử dụng làm đường băng cất cánh. Chiếc dù chở theo một phi công và một du khách, lao nhanh về phía trước rồi húc vào nhóm người đang đứng trên bãi biển, trong đó có trẻ em, trước khi dù bị lật nghiêng.

Clip cho thấy hoạt động cất cánh diễn ra ngay trong khu vực đông người, không có ranh giới phân cách an toàn giữa khu vực bay và nơi tắm biển.

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã giao Phòng Quản lý Thể dục thể thao và Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó chiều 15/6, tại khu vực này cũng xảy ra sự cố dù lượn chao đảo rồi rơi xuống biển, khi bên dưới có đông người tắm. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Dù lượn gắn động cơ húc vào nhóm du khách có trẻ nhỏ ở bãi biển Hạ Long Ngày 19/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc dù lượn gắn động cơ cánh quạt gặp sự cố trong lúc cất cánh tại bãi biển TP Hạ Long, Quảng Ninh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-phat-hanh-chinh-21-trieu-dong-doi-voi-cong-ty-to-chuc-du-luon-sau-su-co-huc-vao-du-khach-tren-bai-bien-ha-long-734397.html