Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/1, Hảo điều khiển ô tô tải lên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mua lá dong về bán. 17h cùng ngày, Hảo dừng xe trên dốc thuộc tỉnh lộ 443D (bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) để hỏi tìm người bán lá dong rồi điều khiển xe xuống dốc.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 19/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vũ Văn Hảo là tài xế điều khiển chiếc xe tải, gây ra vụ tai nạn giao thông chấn động dư luận vào trước Tết Nguyên đán Đinh Tỵ vừa qua.

Ô tô do Hảo điều khiển lao nhanh, đâm vào nhà anh Và Bá Do (SN 1996, trú tại bản Thăm Hín) nằm bên trái đường. Thời điểm này, mẹ anh Do cùng con dâu và các cháu (từ 3 đến 8 tuổi) đang có mặt trong nhà.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến mẹ, con anh Do, cùng chị dâu và 3 người cháu (là con của anh trai, em trai anh Do) tử vong. Nhiều tài sản của gia đình anh Do thiệt hại nặng nề sau vụ tai nạn.