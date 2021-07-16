Bình Dương: Ghi nhận 53 ca mắc mới, 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Xã hội 16/07/2021 09:28

Sáng ngày 16/7, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 53 ca mắc mới. Cũng trong sáng ngày 16/7, 2 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tử vong.

Theo thông tin từ VOV, sáng 16/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương có thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong và thêm 53 ca mắc mới.

Trường hợp tử vong là bệnh nhân nam (BN23084), sinh năm 1988, có địa chỉ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, làm việc tại một công ty gỗ. Người này xác định mắc COVID-19 vào ngày 5/7 và được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng. Ngày 9/7, người bệnh than mệt, khó thở được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị tiếp. Chẩn đoán lúc chuyển viện là suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng do COVID-19. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp (thở NCPAP sau đó thở máy xâm lấn)..

Đến 18h ngày 14/7, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong. Chẩn đoán tử vong là choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan, viêm phổi mức độ nguy kịch biến chứng ARDS nặng do SARS-CoV-2 (chẩn đoán xác định bằng RT-PCR).

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp tử vong tiếp theo là bệnh nhân nữ (BN27958), sinh năm 1965, địa chỉ ở phường Mỹ Phước 2, thị Xã Bến Cát, tử vong ngày 14/7, tại Khu điều trị Cư xá Nhà ở xã hội Mỹ Phước với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, béo phì độ I, nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng 16/7, Bình Dương ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19, trong đó 43 ca phát hiện ở khu cách ly, 6 ca tại hiện cơ sở y tế, 4 ca trong cộng đồng.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.062 ca mắc COVID-19, với 4 trường hợp đã tử vong. Trong đó, 400 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 1.222 trường hợp trong các khu cách ly tập trung, 343 trường hợp trong các khu phong tỏa.

Theo phân bổ mới nhất của Bộ Y tế, trong tháng 7/2021, sẽ có khoảng 240.000 liều vaccine các loại như Moderna, AstraZeneca, Pfizer được cấp cho Bình Dương. Sau khi nhận được vaccine, Sở Y tế sẽ triển khai tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các doanh nghiệp có nguy cơ cao.

Hiện, 8 địa phương của Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; còn 1 huyện là Phú Giáo chưa thực hiện giãn cách. Phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, những trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định, ra đường khi không cần thiết, các cửa hàng không thiết yếu vẫn hoạt động sẽ bị xử phạt, với mức phạt từ 2-15 triệu đồng.

Bác sĩ chuyên khoa nhiễm khẳng định vi rút gây bệnh COVID-19 lây qua giọt bắn, đặc biệt dặn dò 3 việc

Bác sĩ chuyên khoa nhiễm khẳng định vi rút gây bệnh COVID-19 lây qua giọt bắn, đặc biệt dặn dò 3 việc

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca bệnh lớn. Giữa lúc người dân đang lo lắng về đại dịch, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã có những chia sẻ đáng lưu tâm để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân covid-19 tử vong thông tin ca nhiễm mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1