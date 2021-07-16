Sáng ngày 16/7, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 53 ca mắc mới. Cũng trong sáng ngày 16/7, 2 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tử vong.

Theo thông tin từ VOV, sáng 16/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương có thêm 2 ca mắc COVID-19 tử vong và thêm 53 ca mắc mới.

Trường hợp tử vong là bệnh nhân nam (BN23084), sinh năm 1988, có địa chỉ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, làm việc tại một công ty gỗ. Người này xác định mắc COVID-19 vào ngày 5/7 và được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng. Ngày 9/7, người bệnh than mệt, khó thở được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị tiếp. Chẩn đoán lúc chuyển viện là suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng do COVID-19. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp (thở NCPAP sau đó thở máy xâm lấn)..

Đến 18h ngày 14/7, bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong. Chẩn đoán tử vong là choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan, viêm phổi mức độ nguy kịch biến chứng ARDS nặng do SARS-CoV-2 (chẩn đoán xác định bằng RT-PCR).

Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp tử vong tiếp theo là bệnh nhân nữ (BN27958), sinh năm 1965, địa chỉ ở phường Mỹ Phước 2, thị Xã Bến Cát, tử vong ngày 14/7, tại Khu điều trị Cư xá Nhà ở xã hội Mỹ Phước với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, béo phì độ I, nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng 16/7, Bình Dương ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19, trong đó 43 ca phát hiện ở khu cách ly, 6 ca tại hiện cơ sở y tế, 4 ca trong cộng đồng.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.062 ca mắc COVID-19, với 4 trường hợp đã tử vong. Trong đó, 400 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 1.222 trường hợp trong các khu cách ly tập trung, 343 trường hợp trong các khu phong tỏa.

Theo phân bổ mới nhất của Bộ Y tế, trong tháng 7/2021, sẽ có khoảng 240.000 liều vaccine các loại như Moderna, AstraZeneca, Pfizer được cấp cho Bình Dương. Sau khi nhận được vaccine, Sở Y tế sẽ triển khai tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các doanh nghiệp có nguy cơ cao.

Hiện, 8 địa phương của Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; còn 1 huyện là Phú Giáo chưa thực hiện giãn cách. Phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, những trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định, ra đường khi không cần thiết, các cửa hàng không thiết yếu vẫn hoạt động sẽ bị xử phạt, với mức phạt từ 2-15 triệu đồng.

Bác sĩ chuyên khoa nhiễm khẳng định vi rút gây bệnh COVID-19 lây qua giọt bắn, đặc biệt dặn dò 3 việc Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca bệnh lớn. Giữa lúc người dân đang lo lắng về đại dịch, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã có những chia sẻ đáng lưu tâm để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-ghi-nhan-53-ca-mac-moi-2-benh-nhan-covid-19-tu-vong-412813.html