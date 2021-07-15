Ninh Thuận: Bố nhiễm COVID-19, lây cho vợ và ba con, trong đó một người vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

Qua xét nghiệm, thí sinh ngụ tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 7 và 8/7 vừa qua, thí sinh này tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 14/7, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước cho biết test nhanh với 6 người trong gia đình bệnh nhân N.H.L. (44 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận) cho kết quả 2 người âm tính, 4 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

4 người mắc COVID-19 là vợ, con của bệnh nhân N.H.L., gồm N.T.T.U. (43 tuổi), N.L.P.U. (20 tuổi), N.D.K. (18 tuổi) và N.L.P.H. (6 tuổi, cùng ngụ khu phố 4, thị trấn Phước Dân).

Trong đó, N.D.K. là thí sinh vừa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ninh Phước), lần lượt qua các phòng thi số 215, 217 và 218 vào hai ngày 7 và 8/7 vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, qua điều tra dịch tễ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, sau khi có kết quả test nhanh âm tính, bệnh nhân N.H.L. cầm giấy xét nghiệm âm tính, lái xe tải vào TP.HCM và trở về nhà ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước vào ngày 5/7.

Sau đó, ông L. có triệu chứng sốt, ho, đau đầu nên đến khám bệnh tại phòng mạch tư bác sĩ An, thị trấn Phước Dân vào ngày 10/7, phòng mạch tư bác sĩ Nghĩa, phường Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm vào ngày 11/7.

Lúc 16h ngày 13/7, ông khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, ông L. khai ông chỉ ngồi trên xe tải không tiếp xúc với ai, ông có giấy xét nghiệm âm tính nên khi trở về địa phương ông không đến cơ sở y tế khai báo y tế.

Ngay sau đó, ông được nhập viện điều trị, lấy mẫu test nhanh với kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính.

Tối 14/7, UBND huyện Ninh Phước cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận có lấy mẫu xét nghiệm lại và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân L. và 4 người là vợ con.

Tối cùng ngày, UBND huyện Ninh Phước đã họp khẩn lập phương án giãn cách toàn thị trấn Phước Dân theo chỉ thị 15 bắt đầu từ 0h ngày 15/7.

Đồng Nai: Ghi nhận 177 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 13 nhân viên y tế Sáng 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 177 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 13 nhân viên y tế.

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