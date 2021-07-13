Vì mắc bệnh mạn tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà. Đến sáng 13/7, bệnh nhân này tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 13/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin về ca bệnh COVID-19 ở tỉnh này tử vong ngoại viện. Đó là BN 33716 (68 tuổi, ngụ phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), là F1 của BN 27448. Trường hợp này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hai chân yếu đi lại khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng 11/7, BN 27448 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị. Vì BN 33716 mắc bệnh mạn tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hàng ngày, có người thân mang cơm sang phục vụ.

Sáng 13/7, một người mang cơm qua trước nhà BN 33716 thì thấy bệnh nhân này đã tử vong nên liên hệ cho trạm y tế phường 7 báo cáo tình hình. Lúc này, bệnh nhân cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Địa phương đã tiến hành mai táng theo quy định.

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