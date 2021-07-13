Phú Yên: Bệnh nhân COVID-19 tử vong là trường hợp đi lại khó khăn, điều trị tại nhà

Xã hội 13/07/2021 21:15

Vì mắc bệnh mạn tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà. Đến sáng 13/7, bệnh nhân này tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 13/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin về ca bệnh COVID-19 ở tỉnh này tử vong ngoại viện. Đó là BN 33716 (68 tuổi, ngụ phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), là F1 của BN 27448. Trường hợp này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hai chân yếu đi lại khó khăn.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng 11/7, BN 27448 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị. Vì BN 33716 mắc bệnh mạn tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hàng ngày, có người thân mang cơm sang phục vụ.

Sáng 13/7, một người mang cơm qua trước nhà BN 33716 thì thấy bệnh nhân này đã tử vong nên liên hệ cho trạm y tế phường 7 báo cáo tình hình. Lúc này, bệnh nhân cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Địa phương đã tiến hành mai táng theo quy định.

Bé gái 14 tuổi ở Hóc Môn mắc COVID-19 nguy kịch đang dần hồi phục, hồn nhiên hỏi mẹ: 'Con đói bụng quá'

Bé gái 14 tuổi ở Hóc Môn mắc COVID-19 nguy kịch đang dần hồi phục, hồn nhiên hỏi mẹ: 'Con đói bụng quá'

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nguy kịch do nhiễm COVID-19, bé gái 14 tuổi ngụ tại Hóc Môn đang có tiến triển tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân COVID-19 tử vong tử vong do COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1