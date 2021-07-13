Bé gái 14 tuổi ở Hóc Môn mắc COVID-19 nguy kịch đang dần hồi phục, hồn nhiên hỏi mẹ: 'Con đói bụng quá'

Xã hội 13/07/2021 15:05

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nguy kịch do nhiễm COVID-19, bé gái 14 tuổi ngụ tại Hóc Môn đang có tiến triển tốt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 3/7/2021, bé gái 14 tuổi ngụ Hóc Môn được chuyển đến khẩn cấp trong đêm từ một bệnh viện dã chiến sau khi phát hiện mẫu test dương tính với COVID-19. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chưa có triệu chứng gì nhiều, nhưng độ bão hoà Oxy máu thấp, phim phổi chụp lên tiến triển xấu đi rất nhanh, cơ địa béo phì lên đến 90 kg. 

Tức tốc nhận tham vấn chỉ đạo, bé được thở áp lực dương liên tục qua mũi, vẫn tỉnh táo nhưng Oxy máu tiếp tục không cải thiện, phim phổi vẫn xấu dần đi và đúng chỉ định phải đặt ống nội khí quản cho em thở máy theo diễn tiến nguy kịch hô hấp cấp do virus Corona gây nên.

Trong quá trình điều trị, một ekip luân phiên 100% đồ bảo hộ để chăm sóc bệnh nhi thở máy 24/24. Các y bác sĩ liên tục công việc chăm sóc, hút đàm, thay tã, lấy vein truyền thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, chụp X-quang liên tục.

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Bé gái đã được cai máy thở vào sáng ngày 12/7 - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 

Hơn một tuần team ICU cùng các chiến sĩ Hồi Sức khoa Nhiễm, kết quả nhận được hết sức khả quan. Hai lá phổi em sáng dần, thông số máy giảm đáng kể, Oxy hoá máu cải thiện ngoạn mục, và cho đến sáng ngày 12/7, em chính thức được cai máy thở, nhẹ nhàng nói chuyện được cùng y bác sĩ và người thân. Cô bé hồn nhiên nói với mẹ: "Con đói bụng quá" khiến ai cũng vừa buồn cười vừa phấn khởi vì sự hồi phục của em.

Hiện tại, bệnh nhi này vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Hy vọng, em sớm hồi phục và xuất viện về với gia đình.

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