Chiều 11/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do COVID-19, số từ 113-116. Trong đó 2 người ở TP.HCM và 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp.
- Bình Dương: Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 650 công nhân xô cửa công ty bỏ chạy vì ca bệnh Covid-19
- Thanh Hóa: Ca nghi nhiễm COVID-19 từ TP.HCM về quê dự đám tang, cả xã bị phong tỏa
Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa có thông báo 4 ca tử vong do COVID-19, số từ 113-116. Trong đó 2 người ở TP.HCM và 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp.
CA TỬ VONG 113: BN13099, nam 79 tuổi, địa chỉ: Quận 5, TP.HCM. Tiền sử: lao phổi đã hoàn thành điều trị, đái tháo đường type 2.
Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính: 20/6.
Cơ sở điều trị: Bệnh viện huyện Củ Chi. Ngày 23/6 bệnh nhân ho khan kèm nặng ngực và được chuyển Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.
Ngày tử vong: 15h35 ngày 4/7.
Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.
CA TỬ VONG 114: BN12967, nữ 61 tuổi, địa chỉ Quận 1, TP.HCM. Tiền sử: Chưa ghi nhận bệnh lý.
Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 18/6/2021
Cơ sở điều trị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.
Ngày tử vong: 16h35 ngày 5/7.
Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp killip 3.
CA TỬ VONG 115: BN19943, 61 tuổi, Nữ. Địa chỉ tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Tiền sử bệnh: Đái tháo đường type 2, suy thận mạn. Cơ sở điều trị: Bệnh viện Sa đéc, Đồng Tháp.
Ngày tử vong: 5/7.
Chuẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ.
CA TỬ VONG 116: BN20043, 65 tuổi, nam, địa chỉ: Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.
Tiền sử bệnh: Loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.
Cơ sở điều trị: Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp.
Ngày tử vong: 6/7.
Chuẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.