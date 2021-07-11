Việt Nam ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó, 1 ca bệnh ở TP.HCM chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý

Xã hội 11/07/2021 17:37

Chiều 11/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong do COVID-19, số từ 113-116. Trong đó 2 người ở TP.HCM và 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa có thông báo 4 ca tử vong do COVID-19, số từ 113-116. Trong đó 2 người ở TP.HCM và 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp.

CA TỬ VONG 113: BN13099, nam 79 tuổi, địa chỉ: Quận 5, TP.HCM. Tiền sử: lao phổi đã hoàn thành điều trị, đái tháo đường type 2.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính: 20/6.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện huyện Củ Chi. Ngày 23/6 bệnh nhân ho khan kèm nặng ngực và được chuyển Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.

Ngày tử vong: 15h35 ngày 4/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.

CA TỬ VONG 114: BN12967, nữ 61 tuổi, địa chỉ Quận 1, TP.HCM. Tiền sử: Chưa ghi nhận bệnh lý.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 18/6/2021

Cơ sở điều trị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Ngày tử vong: 16h35 ngày 5/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp killip 3.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

CA TỬ VONG 115: BN19943, 61 tuổi, Nữ. Địa chỉ tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Tiền sử bệnh: Đái tháo đường type 2, suy thận mạn. Cơ sở điều trị: Bệnh viện Sa đéc, Đồng Tháp.

Ngày tử vong: 5/7.

Chuẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

CA TỬ VONG 116: BN20043, 65 tuổi, nam, địa chỉ: Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Tiền sử bệnh: Loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.
Cơ sở điều trị: Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp.

Ngày tử vong: 6/7.

Chuẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.

Phú Yên: Bất chấp lệnh giãn cách, nhóm người không đeo khẩu trang tụ tập xem đá bóng, 2 người nghi nhiễm COVID-19

Phú Yên: Bất chấp lệnh giãn cách, nhóm người không đeo khẩu trang tụ tập xem đá bóng, 2 người nghi nhiễm COVID-19

Đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng một nhóm người đã rủ nhau tụ tập tại nhà hàng xóm để uống cà phê, xem bóng đá. Trong đó, có 2 người xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

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