Một người dân ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) trở về từ TP.HCM để dự đám tang người thân, có kết quả dương tính với COVID-19, khiến cả xã bị phong tỏa.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 11/7, UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, huyện vừa quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang để phòng, chống dịch COVID-19, sau khi trên địa bàn xã ghi nhận một người dương tính với SARS-CoV-2.

Khu vực bị phong tỏa - Ảnh: VTC News

Cụ thể, ngày 6/7, bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN242 cùng 5 người thân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9h sáng (chuyến bay có 5 bệnh nhân COVID-19 tại Vĩnh Phúc).

Sau đó, bệnh nhân đi taxi về Trung tâm Y tế xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lúc 14h để khai báo y tế (trên đường về xe dừng đổ xăng tại Ninh Bình).

14h30, bệnh nhân về nhà tại thôn 1, Xuân Giang, Thọ Xuân, lúc này gia đình đang tổ chức đám tang cho bà của bệnh nhân. Sáng 7/7, bệnh nhân ra nghĩa trang của thôn để dự lễ mai táng. Sau đó bệnh nhân về nhà và không đi đâu.

Cùng ngày, CDC Thanh Hóa thông báo tìm người liên quan đến chuyến bay VN242 do có người mắc COVID-19 nên bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Thọ Xuân.

Ngày 7/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và gửi mẫu đến CDC Thanh Hóa.

Đến 1h sáng 11/7, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi xét nghiệm dương tính, lực lượng chức năng đưa bệnh nhân về Bệnh viện phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị.

Qua điều tra dịch tễ, xác định 33 F1 và 179 người liên quan đến đám tang.

Một tiểu thương ở chợ Tuy Hòa - Phú Yên tự mua dụng cụ test COVID-19 trên mạng, phát hiện dương tính Sau khi có thông tin chồng mình có tiếp xúc gần với một ca dương tính COVID-19, bà Đ. đã thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn. Trong quá trình tự cách ly, bà Đ. mua dụng cụ test nhanh trên mạng thì phát hiện dương tính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-ca-nghi-nhiem-covid-19-tu-tphcm-ve-que-du-dam-tang-ca-xa-bi-phong-toa-412087.html