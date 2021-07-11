Phú Yên: Bất chấp lệnh giãn cách, nhóm người không đeo khẩu trang tụ tập xem đá bóng, 2 người nghi nhiễm COVID-19

Đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng một nhóm người đã rủ nhau tụ tập tại nhà hàng xóm để uống cà phê, xem bóng đá. Trong đó, có 2 người xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sáng 11/7, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, Ủy ban nhân dân thị trấn Củng Sơn vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, qua xác minh, truy vết, Công an huyện Sơn Hòa xác định, khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn đã áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 26/6/2021. Tuy nhiên, các ngày 4 và 5/7/2021, L.V.B. (sinh năm 2001), N.V.D. (sinh năm 1992), N.V.H. (sinh năm 1990), N.V.C. (sinh năm 1993) và T.B.L. (sinh năm 2001) cùng trú khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, đã đến nhà ông N.V.K. ở cùng khu phố xem bóng đá và uống cà phê, tất cả đều không đeo khẩu trang. Sau đó, T.B.L. và ông N.V.K. đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

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Đây là hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế" theo Điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Củng Sơn Nguyễn Thị Thanh Hương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng một người.

Những người này đã được đưa vào trung tâm cách ly y tế tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định. Riêng trường hợp T.B.L. đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lí sau khi hết thời gian cách li theo quy định.

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