Sau khi có thông tin về ca bệnh ở công ty Trách nhiệm hữu hạn Ampacs International nghi dương tính Covid-19, hàng trăm công nhân đã bỏ chạy tán loạn, lo sợ nên xô đẩy cổng để chạy ra ngoài công ty. Ngay trong đêm, lực lượng y tế đã tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm test nhanh.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, s áng 11/7, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, cơ quan y tế đã vận động được các công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ampacs International xô cửa Công ty bỏ chạy vào tối 10/7, quay lại Công ty và tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19.

Cụ thể, theo Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, đến gần 2h sáng cùng ngày 11/7, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã lấy mẫu xét nghiệm xong cho 650 công nhân ở 2 nhà xưởng liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Công nhân ồ ạt bỏ chạy vì lo sợ nhiễm Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Kết quả test nhanh bước đầu 650 công nhân liên quan hiện đang âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 10/7, cơ quan y tế Bàu Bàng xét nghiệm lần 1 và lần 2 phát hiện một cặp vợ chồng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở là khu nhà trọ và khu vực làm việc trong 1 công ty tại khu công nghiệp Bàu Bàng của cặp vợ chồng này.

Qua truy vết, phát hiện con gái của cặp vợ chồng trên làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ampacs International nghi dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng lập tức tiến hành khoanh vùng 2 nhà xưởng C và D của Công ty để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 650 công nhân.

Khi lực lượng y tế đến truy vết đúng lúc công ty cho tan ca ở các xưởng sản xuất khác, công nhân ra ngoài nghe tin lo sợ nên xô đẩy cổng để chạy ra ngoài công ty.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Bàu Bàng phối hợp với ngành Y tế huyện và Công ty đã kêu gọi, tuyên truyền các công nhân cần nêu cao tinh thần vì cộng đồng và giải thích việc xét nghiệm là vì đảm bảo an toàn, sức khỏe cho công nhân.

Theo dự kiến, từ nay đến ngày 12/7, gần 5.000 công nhân của công ty trên sẽ được lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19.

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