Khẩn: UBND TP.HCM yêu cầu không kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 trong phạm vi nội thành

Xã hội 12/07/2021 16:39

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo thông tin từ báo Lao Động, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo, đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố do nhu cầu thật sự cần thiết thì không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

UBND TP.HCM yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức tuần tra thường xuyên trên địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các trường hợp ra đường mà không có lý do chính đáng.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động làm việc với các công ty, nhà máy, xí nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn quản lý để phối hợp với các tỉnh giáp ranh có công nhân, chuyên gia thường xuyên di chuyển qua lại giữa các địa phương để có giải pháp hạn chế đi lại.

UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các trường hợp lưu thông trên đường mà không thật sự cần thiết, không có lý do chính đáng.

Liên quan đến các chốt kiểm soát, UBND TP.HCM yêu cầu tổ chức linh hoạt, có phương thức kiểm tra, xử lý phù hợp, tránh để xảy ra ùn tắc, tập trung đông người; ưu tiên các phương tiện đã được Sở GTVT cấp giấy nhận diện khi lưu thông qua khu vực kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Sở GTVT TP.HCM tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị đầu mối tổ chức giao thông và cấp giấy nhận diện cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và các tỉnh khác có nhu cầu đến, đi qua TP.HCM trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16.

 

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Từ khóa:   thông báo khẩn COVID-19 giấy xét nghiệm COVID-19

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