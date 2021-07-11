Sau hơn một tháng chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị trong tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) để duy trì sự sống, anh P.C.Đ., chiến sĩ công an của quận Tân Phú (TP.HCM) mắc COVID-19 đã từng bước hồi phục một cách thần kỳ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 11/7/2021, anh P.C.Đ., chiến sĩ công an của quận Tân Phú (TP.HCM) mắc COVID-19 đã từng bước hồi phục, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện.

Anh P.C.Đ. xuất viện sau 1 tháng nhập viện với tình trạng chuyển xấu liên tục - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Trước đó, chiến sĩ công an P.C.Đ. chính là bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đầu tiên được Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO và chuyển về điều trị tại bệnh viện. BS CK2 Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là bệnh nhân nhiễm COVID-19 với tình trạng diễn tiến nguy kịch không thua gì bệnh nhân số 91 trước đây.

Trong quá trình công tác, anh P.C.Đ. nhiễm COVID-19 - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Phó khoa Trần Thanh Linh thông tin thêm: "Chúng tôi xem anh P.C.Đ. không chỉ là một bệnh nhân mà còn là một đồng đội. Trong những ngày đi chống dịch, anh đã vô tình bị nhiễm bệnh. Anh đã trải nhiều tuần nguy kịch, phải đặt ECMO, thở máy, rất nhiều lần phải lọc máu, nhiều đợt nhiễm trùng và cũng có nhiều lúc chúng tôi tiên lượng khả năng cứu sống anh là không cao. Vì vậy hôm nay, khi chứng kiến bệnh nhân P.C.Đ. được xuất viện, đội ngũ điều trị chúng tôi rất vui mừng".

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