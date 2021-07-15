Đồng Nai: Ghi nhận 177 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 13 nhân viên y tế

Sáng 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 177 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 13 nhân viên y tế.

Theo thông tin từ VTC News, sáng nay 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 177 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 13 nhân viên y tế.

Cụ thể, TP.Biên Hòa ghi nhận 82 ca, tập trung ở các phường: Tân Hoà, Hố Nai, Hoá An, Tân Biên, Trảng Dài, Long Bình Tân; huyện Cẩm Mỹ 34 ca chủ yếu là các F1 đã cách ly phong tỏa; huyện Nhơn Trạch 24 ca tập trung tại xã Long Tân là F1 của ổ dịch liên quan đến công nhân trong công trình xây dựng đã cách ly phong tỏa.

Theo CDC, qua điều tra truy vết, test nhanh trên diện rộng, ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính mới xuất hiện trong doanh nghiệp.

CDC nhận định, nguồn lây chủ yếu từ các chợ đầu mối ở TP.HCM như: Chợ Hóc môn, Thủ Đức, Bình Điền lây lan về các chợ đầu mối của tỉnh, gây ra các ổ dịch lớn tại Đồng Nai.

Tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã xuất hiện nguồn lây nhiễm thứ phát với số lượng ca dương tính cao như: Công ty TNHH Changshin Việt Nam, Công ty TNHH Nam Yang Sông Mây và có sự xâm nhập diện rộng ở nhiều địa phương, doanh nghiệp. Nếu không kịp thời xử lý sẽ gây bùng phát lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Báo Dân Trí cũng đưa tin, liên quan đến 13 ca bệnh là nhân viên y tế, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: "Có đến 13 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, trong đó có cả 1 ê kíp nhân viên y tế thực hiện khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nên nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế".

Tổng số ca dương tính mới từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay là 697 ca, riêng TP.Biên Hoà ghi nhận 297 ca, tiếp theo là các huyện: Thống Nhất, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.

Phú Yên: Bệnh nhân COVID-19 tử vong là trường hợp đi lại khó khăn, điều trị tại nhà Vì mắc bệnh mạn tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà. Đến sáng 13/7, bệnh nhân này tử vong.

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