Đồng Nai: Ghi nhận 177 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 13 nhân viên y tế

Xã hội 15/07/2021 08:53

Sáng 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 177 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 13 nhân viên y tế.

Theo thông tin từ VTC News, sáng nay 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 177 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 13 nhân viên y tế.

Cụ thể, TP.Biên Hòa ghi nhận 82 ca, tập trung ở các phường: Tân Hoà, Hố Nai, Hoá An, Tân Biên, Trảng Dài, Long Bình Tân; huyện Cẩm Mỹ 34 ca chủ yếu là các F1 đã cách ly phong tỏa; huyện Nhơn Trạch 24 ca tập trung tại xã Long Tân là F1 của ổ dịch liên quan đến công nhân trong công trình xây dựng đã cách ly phong tỏa.

Theo CDC, qua điều tra truy vết, test nhanh trên diện rộng, ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính mới xuất hiện trong doanh nghiệp.

CDC nhận định, nguồn lây chủ yếu từ các chợ đầu mối ở TP.HCM như: Chợ Hóc môn, Thủ Đức, Bình Điền lây lan về các chợ đầu mối của tỉnh, gây ra các ổ dịch lớn tại Đồng Nai. 

Tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã xuất hiện nguồn lây nhiễm thứ phát với số lượng ca dương tính cao như: Công ty TNHH Changshin Việt Nam, Công ty TNHH Nam Yang Sông Mây và có sự xâm nhập diện rộng ở nhiều địa phương, doanh nghiệp. Nếu không kịp thời xử lý sẽ gây bùng phát lớn.

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Ảnh minh họa: Internet

Báo Dân Trí cũng đưa tin, liên quan đến 13 ca bệnh là nhân viên y tế, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: "Có đến 13 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, trong đó có cả 1 ê kíp nhân viên y tế thực hiện khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nên nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế".

Tổng số ca dương tính mới từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay là 697 ca, riêng TP.Biên Hoà ghi nhận 297 ca, tiếp theo là các huyện: Thống Nhất, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Trảng Bom.

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