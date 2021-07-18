Bình Dương: Ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 tử vong, trong đó có một bệnh nhân nam 25 tuổi

Xã hội 18/07/2021 12:57

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin về 2 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh vừa tử vong. Trong đó có một bệnh nhân nam 25 tuổi.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin, 2 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh vừa tử vong.

Trường hợp tử đầu tiên là nữ, sinh năm 1970, địa chỉ tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, cách ly điều trị tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát hôm 11/7.

Đến 16/7, bệnh nhân diễn biến nặng và được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị. Chẩn đoán tử vong do nhồi máu cơ tim, viêm phổi do SARS-CoV-2.

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Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân thứ 2 là nam, sinh năm 1996, địa chỉ tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một.

Người này được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên và được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hôm 7/7. Do bệnh tình chuyển biến nặng nên đã tử vong, chẩn đoán viêm phổi mức độ nguy kịch biến chứng ARDS nặng do SARS-CoV-2 (chẩn đoán xác định bằng RT-PCR).

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.580 người mắc COVID-19, 6 trường hợp tử vong. Hiện tỉnh có 9 khu điều trị bệnh nhân COVID-19, với 2.947 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 48 người diễn biến nặng.

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Sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế đã phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến nam bệnh nhân COVID-19 đi tàu về từ TP.HCM.

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