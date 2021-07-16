TP.HCM: Khuyến cáo người dân không nên mua bộ test nhanh COVID-19 trên mạng vì độ chính xác chỉ 25%

Xã hội 16/07/2021 22:15

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vào tối 16/7, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã khuyến cáo người dân không nên mua bộ test COVID-19 trên mạng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối ngày 16/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVIDd-19 trên địa bàn TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã khuyến cáo người dân không nên mua bộ test COVID-19 trên mạng.

Hiện nay, nhiều trang mạng đăng bán dụng cụ test nhanh COVID-19 nhưng giá trị độ nhạy của các loại tets nhanh này chỉ 25%. Theo đó, bác sĩ Nam khẳng định việc sử dụng các loại test này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu kết quả cho âm tính giả. Do đó, ngành Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không nên mua. 

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Dụng cụ test nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo bác sĩ Nam, nếu người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 trong thời gian giãn cách, sẽ góp phần khống chế được dịch bệnh. Hiện nay, số ca tử vong tại TP có chiều hướng gia tăng do khả năng biến chứng của chủng Delta nhanh. Đa số tử vong ở người lớn tuổi có bệnh lý nền nhưng cũng có vài trường hợp xuất hiện ở nhóm trẻ hơn. Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 của người bệnh tại TP.HCM là 0,75% so với thế giới là 2%.

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