Nữ giáo viên coi thi THPT ở Gia Lai có kết quả dương tính với COVID-19

Sau khi hoàn thành công tác coi thi tốt nghiệp THPT, nữ giáo viên bị ho sốt. Sau khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 ở tỉnh này.

Đó là nữ giáo viên tên N.T.T.N. (SN 1978, trú huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Chiều 4/7, giáo viên này đến Trường THPT Chu Văn An (huyện Ia Pa) sau đó về lại nhà. Sáng 5/7, cô đi chợ Phú Túc (huyện Krông Pa), đến chiều cùng ngày tới huyện Ia Pa và ở nhà nghỉ Cầm Đô. Tại đây, cô đi ăn cơm, uống cà phê tại quán cạnh nhà nghỉ.

Từ sáng 6/7 đến 9/7, cô giáo N. đi coi thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa). Sau khi coi thi xong, cô về lại huyện Krông Pa. Tại đây, cô bị sốt, ho, mệt và tự đi mua thuốc, đi chợ tại thị trấn Phú Túc.

Tới ngày 16/7, cô giáo N. đi xe khách từ huyện Krông Pa lên Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai khám bệnh. Tại đây, nữ giáo viên được test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ điều tra xác minh dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm PCR, cho kết quả dương tính vào chiều cùng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp của nữ giáo viên N.T.T.N., Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai chỉ đạo địa phương khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị những ai đã từng đi đến các địa điểm trên tự tiến hành cách ly tại nhà, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc theo đường dây nóng để được hỗ trợ, tư vấn về y tế.

Bộ Y tế cho phép sử dụng vị thuốc đông y xuyên tâm y trong điều trị COVID-19 Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 16/7, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm y trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-giao-vien-coi-thi-thpt-o-gia-lai-co-ket-qua-duong-tinh-voi-covid-19-412916.html