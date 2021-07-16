Bộ Y tế cho phép sử dụng vị thuốc đông y xuyên tâm y trong điều trị COVID-19

Xã hội 16/07/2021 20:12

Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 16/7, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm y trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 16/7, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm y trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19.

Cụ thể, xuyên tâm y còn có tên là công cộng, hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ, cỏ đắng, cỏ Ấn Độ… có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Tại cuộc họp, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói: "Đây là phương thuốc rất kinh điển trong những năm đất nước còn nghèo khó, từng dùng để chữa bách bệnh. Vừa qua, một số nước đã đưa vào điều trị và cũng thấy hiệu quả nên chúng ta có thể đưa vào điều trị trên những bệnh nhân ít triệu chứng, thể nhẹ kết hợp cùng nâng cao thể trạng, dinh dưỡng".

xuyen tam y 1
Xuyên tâm y - Ảnh: Internet

Ngoài ra, các trường hợp F1 cách ly tại nhà có dấu hiệu mệt mỏi cũng có thể xem xét sử dụng vị thuốc này.

Bộ Y tế đã giao Cục Y dược cổ truyền kết hợp Cục Khoa học đào tạo làm đề cương thử nghiệm lâm sàng trên một số lượng nhất định, sau đó sẽ báo cáo Hội đồng chuyên môn để tiếp tục đánh giá, nếu hiệu quả sẽ sử dụng ở phạm vi rộng.

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Từ khóa:   COVID-19 Xuyên tâm y sử dụng xuyên tâm y để điều trị COVID-19

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