Lưu ý đặc biệt: Những đối tượng nào không được tiêm vắc xin COVID-19 cùng loại?

Xã hội 16/07/2021 10:31

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có những nội dung mới, bổ sung thêm 3 nội dung sàng lọc và những điểm đặc biệt lưu ý.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 3445/QĐ-BYT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế thay thế mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể, mẫu phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mới được bổ sung 3 nội dung sàng lọc, gồm: Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào; tiền sử bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định; đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Theo hướng dẫn mới này, những người bị tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên (nêu rõ tác nhân dị ứng) thuộc diện chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại.

 

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Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cũng nêu rõ, người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng gồm:

- Mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng

- Đã tiêm vắc xin COVID-19 khác trong vòng 14 ngày qua

- Có bệnh mạn tính đang diễn biến nặng

- Đang bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đã cắt lách, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, corticoid liều cao (tương đương hoặc hơn 2mg prednisolon/kg/ngày trong ít nhất 7 ngày)

- Bị bệnh cấp tính

- Đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ

 Người phải chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện nếu có:

- Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào; 

- Tiền sử bệnh nền, bệnh mạn tính được điều trị ổn định; 

- Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông; Độ tuổi: ≥65 tuổi;

- Bất thường dấu hiệu sống (ghi rõ) Nhiệt độ; Mạch; Huyết áp; Nhịp thở...; 

- Dấu hiệu bất thường khi nghe tim phổi; Rối loạn tri giác.

Theo thông tin của Bộ Y tế sáng ngày 16/7, có thêm 21.815 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 15/7/2021. Như vậy tổng cộng đến nay, Việt Nam dã thực hiện tiêm chủng 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.890.947 người; Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 294.676 người.

Việt Nam phấn đấu đặt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, ước khoảng 70% dân số Việt Nam (khoảng 75 triệu người) trong độ tuổi chỉ định phải được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Theo Bộ Y tế, để đạt mục tiêu này và trong bối cảnh vắc xin về Việt Nam với số lượng lớn trong thời gian tới, chúng ta cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, quân đội, công an và nhiều bộ, ngành.

Chiến dịch tiêm chủng này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc, bao gồm cả các đơn vị y tế công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 7/2021- tháng 4/2022.

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