TP.HCM: Phát hiện 5 ca dương tính COVID-19 thông qua test nhanh ngẫu nhiên người đi đường

Qua thực hiện test nhanh ngẫu nhiên, lực lượng y tế đã phát hiện 5 người đi đường dương tính COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 16/7, tại cuộc họp báo về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết qua test nhanh ngẫu nhiên ngày 16/7, lực lượng y tế đã phát hiện 5 người đi đường trên địa bàn huyện Hóc Môn mắc COVID-19.

Theo BS Hoài Nam, hiện tất cả 22 quận huyện và TP.Thủ Đức đang nỗ lực triển khai các phương án chống dịch, phương án test nhanh phối hợp với PCR đã được phối hợp thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc lấy mẫu trong vùng lõi nơi điểm nóng xảy ra dịch bệnh, mỗi quận huyện đang có giải pháp chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể, tại huyện Hóc Môn ngày 16/7, lực lượng y tế đã phối hợp với tổ tuần tra lưu động lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên đối với những người ra đường không có lý do chính đáng..

Kết quả test nhanh đã phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. BS Nam thông tin thêm: "Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đã được cách ly tập trung lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR".

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị ca bệnh, ngành y tế đang nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các tỉnh thành tham gia với thành phố trong công tác phòng chống dịch.

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