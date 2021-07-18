TT-Huế: Thông báo khẩn tìm người có liên quan đến nam thanh niên dương tính với COVID-19 bắt xe ôm từ TP.HCM đến Đồng Nai, về Huế bằng tàu lửa

Xã hội 18/07/2021 12:18

Sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế đã phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến nam bệnh nhân COVID-19 đi tàu về từ TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến nam bệnh nhân COVID-19 có mã bệnh 51.019.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tên là H.D.K. (SN 1994, quê tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế). Bệnh nhân K. trước đó sinh sống và làm nghề lắp đặt nhôm kính tại số 34 Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Ngày 12/7, bệnh nhân K. thuê xe ôm chở từ nơi ở tại TP.HCM sang Đồng Nai để đón tàu lửa di chuyển ra Huế. Sáng sớm ngày 13/7, bệnh nhân K. đến ga Huế (TP.Huế) và được Trung tâm Y tế TP.Huế đưa đi cách ly tập trung tại khung cách ly T3 (phường Phú Thượng, TP.Huế).

Tại khu cách ly này vào ngày 17/7/2021, lúc 11h30, bệnh nhân K. được làm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế đề nghị tất cả những người đến các địa điểm và thời gian sau khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế: Ga Huế lúc 4h-5h ngày 13/7/2021 trên chuyến tàu SE 8, toa số 3, ghế 2.

Những thông tin dịch tễ liên quan đến bệnh nhân sẽ tiếp tục được an chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT- Huế cập nhật sau khi điều tra, xác minh.

Tiết lộ lý do khiến tử tù mắc COVID-19 hớt hải, bất ngờ rời khỏi nhà bác xe ôm ngay trong đêm

Tiết lộ lý do khiến tử tù mắc COVID-19 hớt hải, bất ngờ rời khỏi nhà bác xe ôm ngay trong đêm

Trong quá trình lang thang sau khi vượt ngục thành công, tử tù mắc COVID-19 được một tài xế xe ôm cho tá túc ở phòng trọ. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Kim An đã rời đi trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân COVID-19 ca mắc mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 34 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1