TT-Huế: Thông báo khẩn tìm người có liên quan đến nam thanh niên dương tính với COVID-19 bắt xe ôm từ TP.HCM đến Đồng Nai, về Huế bằng tàu lửa

Sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế đã phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến nam bệnh nhân COVID-19 đi tàu về từ TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến nam bệnh nhân COVID-19 có mã bệnh 51.019.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tên là H.D.K. (SN 1994, quê tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế). Bệnh nhân K. trước đó sinh sống và làm nghề lắp đặt nhôm kính tại số 34 Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Ngày 12/7, bệnh nhân K. thuê xe ôm chở từ nơi ở tại TP.HCM sang Đồng Nai để đón tàu lửa di chuyển ra Huế. Sáng sớm ngày 13/7, bệnh nhân K. đến ga Huế (TP.Huế) và được Trung tâm Y tế TP.Huế đưa đi cách ly tập trung tại khung cách ly T3 (phường Phú Thượng, TP.Huế).

Tại khu cách ly này vào ngày 17/7/2021, lúc 11h30, bệnh nhân K. được làm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế đề nghị tất cả những người đến các địa điểm và thời gian sau khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế: Ga Huế lúc 4h-5h ngày 13/7/2021 trên chuyến tàu SE 8, toa số 3, ghế 2.

Những thông tin dịch tễ liên quan đến bệnh nhân sẽ tiếp tục được an chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT- Huế cập nhật sau khi điều tra, xác minh.

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