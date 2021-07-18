TP.HCM: Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tiếp nhận 160 F0, có 60 người đang nguy kịch

Xã hội 18/07/2021 16:55

Ngày 18/7, bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã tiếp nhận 160 bệnh nhân. Trong đó, 60 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang hồi sức tích cực. 6 ca phải lọc máu liên tục và 1 ca phải đặt hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/7, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM cho biết, hiện bệnh viện đã tiếp nhận 160 bệnh nhân. Trong đó, có 60 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang hồi sức tích cực. Trong số này, có 6 ca phải lọc máu liên tục và một ca phải đặt hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO.

100 bệnh nhân còn lại được thở oxy qua mask, oxy dòng cao, 1/3 có nguy cơ diễn tiến nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để cứu chữa cho các ca bệnh.

TP.HCM đã quyết định thành lập Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại Khu phố 3, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức để điều trị các ca bệnh nặng. Bệnh viện này có 1.000 giường với 2.000 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính khác.

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Bệnh viện Hồi sức Covid-19 - Ảnh: VietNamNet

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, hiện TP đang xây dựng tháp bốn tầng điều trị bệnh nhân Covid-19. Tầng thứ nhất là các F0 không triệu chứng sẽ khỏi theo thời gian. Tầng 2, các F0 có triệu chứng nhẹ, chỉ ho, sốt, đau họng. Tầng thứ 3 là những người có thêm bệnh nền. Tầng thư 4 để điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 với công suất 1.000 giường. Theo bác sĩ Linh, ngoài các trang thiết bị y tế của Bộ Y tế, bệnh viện đang sử dụng nguồn trang thiết bị tại chỗ có sẵn và huy động từ các bệnh viện khác nhau tại TP. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân diễn tiến nặng tăng nhanh dù đang chuẩn bị đầy đủ nhưng dự kiến sẽ thiếu thốn, cần tiếp tục bổ sung.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết trong 1.000 giường tại bệnh viện có 100 giường hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch. Thời gian qua, bệnh viện được Bộ Y tế và TP rất quan tâm, hỗ trợ tận tình để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Hiện Bộ Y tế đã điều động hơn 530 cán bộ, công nhân viên từ 4 bệnh viện: Bệnh viên Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chợ Rẫy đến hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Ngoài ra, Bộ Y tế còn cử 5 đoàn cán bộ của Sở Y tế Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bệnh viện 71 và Bệnh 74 Trung ương hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng tại đây.

Gia đình 5 người ở quận Đống Đa, Hà Nội dương tính COVID-19

Gia đình 5 người ở quận Đống Đa, Hà Nội dương tính COVID-19

Sáng 18/7, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 18 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, có 5 ca bệnh cùng một gia đình ở phường Văn Chương, quận Đống Đa.

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