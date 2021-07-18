Gia đình 5 người ở quận Đống Đa, Hà Nội dương tính COVID-19

Sáng 18/7, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 18 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, có 5 ca bệnh cùng một gia đình ở phường Văn Chương, quận Đống Đa.

Theo thông tin từ Hà Nội mới, sáng 18/7, ngay sau khi Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 18 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 6 trường hợp ghi nhận tại quận Đống Đa, lực lượng chức năng quận đã phong tỏa tạm thời nơi ở của các ca bệnh để tiến hành khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và thực hiện phun khử khuẩn.

Gia đình được đưa đi cách ly - Ảnh: Hà Nội mới

Theo đó, 6 trường hợp F0 này đều là các F1, trong có 5 trường hợp ở phường Văn Chương đều là người trong một gia đình và 1 ca bệnh ở phường Hàng Bột.

Cụ thể, bệnh nhân nữ, sinh năm 1998, ở ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 17/7.

Các trường hợp trong một gia đình ở Linh Quang, phường Văn Chương, gồm: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1968, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 10/7; bệnh nhân nữ, sinh năm 1973 tiếp xúc với F0 lần cuối ngày 17/7; bệnh nhân nữ, sinh năm 1993 tiếp xúc với F0 đã được xác định dương tính ngày 17/7; bệnh nhân nam, sinh năm 1967 tiếp xúc với F0 đã được xác định dương tính ngày 17/7; bệnh nhân nam, sinh năm 2016 là con của F0.

Như vậy, tính đến sáng nay 18/7, trên địa bàn quận Đống Đa đã ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc 4 phường: Hàng Bột, Quang Trung, Văn Chương, Láng Hạ.

Cũng trong sáng nay, UBND phường Láng Hạ đã tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm cho 4 hộ dân sinh sống tại khu tập thể ngõ 171 Thái Hà do đang bị phong tỏa để cách ly y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-5-nguoi-o-quan-dong-da-ha-noi-duong-tinh-covid-19-413112.html