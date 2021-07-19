Theo đó, bệnh nhân C.M.H. (trú huyện Đăk Đoa) là sinh viên đang học Đại học ở TP.HCM về Đăk Đoa trước ngày 30/4/2021. Cách đây 10 ngày, H. có sốt ho nên đến khám điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai.

Bệnh nhân tử vong ngày 16/7, được người nhà đưa về tại Tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Đoa lo hậu sự. Nguyên nhân tử vong nghi do bệnh nhân suy kiệt/lao.

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Tính đến 15h ngày 18/7, tỉnh Gia Lai có 13 trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị. Số địa phương có ca bệnh là: Huyện Krông Pa, huyện Chư Sê và thị xã Ayunpa.

Đến 13h ngày 18/7, tổng số người xét nghiệm PCR 1.921 người, kết quả đều âm tính.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch, vì vậy đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh.

Ban chỉ đạo yêu cầu người dân không phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ, cổ súy những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về dịch COVID-19, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.