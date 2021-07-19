Sinh viên Gia Lai về từ TP.HCM tử vong sau khi có dấu hiệu ho, sốt, không liên quan đến Covid-19

Xã hội 19/07/2021 08:37

Ngày 16/7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận một ca tử vong có dấu hiệu ho, sốt, là sinh viên về từ TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều ngày 18/7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã thông tin về trường hợp sinh viên đại học tử vong.

Theo đó, bệnh nhân C.M.H. (trú huyện Đăk Đoa) là sinh viên đang học Đại học ở TP.HCM về Đăk Đoa trước ngày 30/4/2021. Cách đây 10 ngày, H. có sốt ho nên đến khám điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai.

Bệnh nhân tử vong ngày 16/7, được người nhà đưa về tại Tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Đoa lo hậu sự. Nguyên nhân tử vong nghi do bệnh nhân suy kiệt/lao.

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Ảnh minh họa: Internet

Tính đến 15h ngày 18/7, tỉnh Gia Lai có 13 trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị. Số địa phương có ca bệnh là: Huyện Krông Pa, huyện Chư Sê và thị xã Ayunpa.

Đến 13h ngày 18/7, tổng số người xét nghiệm PCR 1.921 người, kết quả đều âm tính.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch, vì vậy đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh.

Ban chỉ đạo yêu cầu người dân không phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ, cổ súy những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về dịch COVID-19, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

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Chiều ngày 18/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 29 ca tử vong do COVID-19 số 226-254.

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