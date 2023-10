Theo lời hàng xóm, người vợ nghi chém chồng có thái độ thiếu tôn trọng nhà chồng, ai góp ý, khuyên bảo gì cũng không nghe.

Xung quanh xôn xao nghi án vợ chém chồng hàng chục nhát dao gây chấn động ở Vĩnh Phúc, chiều ngày 21/7, thông tin trên Đất Việt/Tri thức cuộc sống, đại diện khu 10, xã Hướng Đạo (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết, ở địa phương, vợ chồng anh N.V.H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Người này cho hay: "Trung bình một tuần vợ chồng anh H phải cãi nhau, đánh nhau 1-2 lần, nhiều hôm 23h đêm hàng xóm cũng phải đến can ngăn. Sự việc đáng tiếc xảy ra lần này có thể do họ bức xúc quá, không kiềm chế được hành động".

Theo vị đại diện này, năm nay anh H. 49 tuổi, làm nghề máy múc, tính tình chất phác, còn người vợ ít hơn chồng 11 tuổi, làm môi giới đất, rất xinh đẹp. Theo lời vị đại diện, nhiều người làm cùng anh H. nói là nhìn thấy vợ anh này đi cùng người khác nên anh H. ghen tuông, về chửi vợ, còn vợ anh này cãi lại. Lắm hôm 2 vợ chồng nửa đêm cũng phải lên công an nhưng vẫn chứng nào tật đấy, không thay đổi được. Cũng theo vị đại diện này, hàng xóm không ai ưa vợ anh H. vì thái độ thiếu tôn trọng gia đình nhà chồng. Vợ anh này cãi nhau với tất cả anh em trong gia đình chồng, hàng xóm ai góp ý cũng không nghe.

Hình ảnh người chồng được đưa đi cấp cứu sau khi bị vợ chém hàng chục nhát dao - Ảnh: Zing

Trước đó, nguồn tin từ Zing cho biết, khoảng 1h sáng 21/7, người dân khu 10, xã Hướng Đạo nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông H. Hàng xóm khi sang tới nơi đã thấy ông H. người đầy máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay lập tức, ông được đưa đi cấp cứu. Sau khi bị chém, ông H. đã được đi cấp cứu và phải khâu 15 mũi, vết thương không ảnh hưởng tính mạng.

"Hôm sự việc xảy ra, tôi cũng không được chứng kiến nên không rõ có phải người vợ chém vào đầu chồng không, còn anh H. thì cho rằng do bị vợ chém. Vợ chồng nhà này mỗi lần cãi nhau là đập điện thoại của nhau liên tục. Do vốn không ưa vợ anh H. nên sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh H. đã làm đơn gửi công an", vị đại diện nói trên báo Đất Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-an-vo-tre-dep-chem-chong-hon-11-tuoi-o-vinh-phuc-cap-doi-danh-nhau-nhu-com-bua-vo-cai-nhau-voi-tat-ca-anh-em-gia-dinh-chong-413694.html