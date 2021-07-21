Từ TP.HCM, người mẹ trẻ vượt hơn 500km về quê, những tưởng khi đoàn tụ sẽ được ôm con trong lòng nào ngờ đó lại là ngày chia ly đầy nước mắt.
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Mới đây, nhiều người không khỏi xót xa trước câu chuyện người mẹ trẻ vượt hơn 500km về quê nhưng chỉ được nhìn mặt con lần cuối vỏn vẹn 5 phút rồi phải đi cách ly. Cụ thể, theo báo Lao Động, chiều ngày 18/7, bé S.N., (sinh năm 2016, trú buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cùng bác và anh họ ra sông Ba đánh cá. Tuy nhiên, sự cố không may xảy ra khi bé N. đi ra xa bờ và bị đuối nước, đến lúc được tìm thấy thì bé đã qua đời. Nhận tin, mẹ bé N. là chị S.H.T. (sinh năm 1995), đang làm công nhân tại TP.HCM tức tốc liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để xin được nhìn mặt con lần cuối. Thấu hiểu nỗi lòng người mẹ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Krông Pa đã đồng ý với nguyện vọng này của chị và bố trí phương án an toàn nhất để chị T. được gặp con.
Khoảng hơn 23h ngày 19/7, chị T. trở về buôn làng, chiếc xe cứu thương chở chị về cũng được phun khử khuẩn ngay để phòng dịch. Sau đó, chị vội vàng chạy đến bên linh cữu con, liên tục gào khóc, gọi tên con trong tuyệt vọng. Trải qua một quãng đường dài trở về quê hương, thay vì cảnh đoàn tụ, giờ đây chị T. phải đối mặt với nỗi đau không nói nên lời. Tuy nhiên, vì trở về từ vùng dịch nên sau hơn 5 phút ngắn ngủi ở bên con lần cuối, sau đó chị được hỗ trợ đến khu cách ly tập trung tại trường THCS dân tộc nội trú huyện.
Nói về sự việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa chia sẻ trên Lao Động: “Chị T. đi làm công nhân ở TP.HCM từ nhiều năm nay, để lại con nhỏ sống chung với bà ngoại. Bà ngoại cháu là giáo viên, cách nay mấy tháng thì ông ngoại cháu cũng ra đi. Hoàn cảnh khó khăn nên chị T. phải đi làm ăn xa".
Câu chuyện về hoàn cảnh của chị T. sau khi đăng tải đã khiến nhiều người rơi nước mắt thương cảm bởi nỗi đau mất con của người làm cha mẹ không một ngôn từ nào đủ để miêu tả. Ai nấy chỉ biết ngậm ngùi cầu mong chị sẽ sớm vượt qua cú sốc tinh thần.