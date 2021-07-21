Chồng xứ Thanh bục mặt ở quê lo con cái, vợ ở Đà Nẵng ngoại tình: Màn khỏa thân trong căn phòng ngủ 'châm ngòi' bi kịch

Xã hội 21/07/2021 14:23

Giây phút người chồng bước vào căn phòng ngủ cũng là lúc màn lén lút ngoại tình của vợ bị 'lật đổ'.

Theo Thanh Niên, năm 2019, Hoàng Xuân Dân (44 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cùng vợ vào Đà Nẵng mở quán nhậu P.Đ (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Sau khi thấy tình hình quán nhậu kinh doanh ổn định, Dân về quê lo cho con nhỏ, giao quán lại cho vợ quản lý. Sau đó, vợ Dân góp vốn cùng với một người đàn ông khác cùng kinh doanh.

Tuy nhiên, thay vì cố gắng dốc sức làm ăn, người phụ nữ này lại lén lút phản bội chồng. Nhưng "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", sáng sớm ngày 18/6/2020, người chồng trong lúc đi bộ tập thể dục đã ghé vào quán nhậu P.Đ để kiểm tra. Do quán đóng cửa, Dân leo qua cửa thông gió, nghe tiếng động trong phòng ngủ của vợ nên Dân vào bếp lấy dao. Vì trước đó đã nghi ngờ vợ có người khác nên Dân đi thẳng vào phòng ngủ và tận mắt chứng kiến người đàn ông mà vợ góp vốn kinh doanh cùng không mặc quần áo nằm trên giường, còn vợ Dân đang tắm. Lúc này, Dân điên tiết dùng dao chém vào đầu, vào mặt người đàn ông. Người vợ chạy ra can ngăn để nhân tình chạy thoát. Hậu quả nạn nhân bị thương tích 60%.

Chồng xứ Thanh bục mặt ở quê lo con cái, vợ ở Đà Nẵng ngoại tình: Màn khỏa thân trong căn phòng ngủ 'châm ngòi' bi kịch - Ảnh 1
Chồng chém người ngay trong phòng ngủ vì bắt quả tang vợ ngoại tình - Ảnh: Báo Đất Việt

Cũng dẫn tin từ nguồn trên, đến chiều 20/7, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ giết người vì phát hiện vợ ngoại tình với chủ quán ngay tại quán nhậu. Trước tòa, Dân khai nhận do bức xúc về việc vợ chồng bán hết tài sản ở quê để vào Đà Nẵng mở quán nhậu, nhưng bị vợ phản bội, ngoại tình và góp vốn với nạn nhân, nên Dân gây án. Tại phiên tòa xét xử, HĐXX tuyên phạt Hoàng Xuân Dân 15 năm tù tội giết người.

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