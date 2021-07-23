Cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị thiệt mạng sau vụ cháy, gần trăm triệu vay ngân hàng bị đốt thành tro

Xã hội 23/07/2021 14:55

Vụ hỏa hoạn xảy ra giữa đêm đã cướp đi sinh mạng của cô gái ở tuổi đôi mươi.

Theo báo Công an TP.HCM, địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là ngôi nhà của ông Hồ Văn Nái (61 tuổi, đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều; ngụ thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 ngày 23/7 trong lúc cả gia đình ông Nái đang ngủ say.

Nguồn tin trên Người lao động cho biết, lúc hỏa hoạn xảy ra, trong nhà ông Nái gồm có 3 người, gồm vợ chồng ông và cô con gái. Ông Nái cùng vợ nhảy ra được bên ngoài (chỉ bị thương ở tay và chân). Dù ông đã cố gắng đưa con gái là Hồ Thị Đàn (20 tuổi, bị khuyết tật) thoát ra ngoài nhưng không được. Nạn nhân Đàn đã tử vong sau đó. 

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị thiệt mạng sau vụ cháy, gần trăm triệu vay ngân hàng bị đốt thành tro - Ảnh 1
Ngọn lửa bùng phát dữ dội thiêu rụi toàn bộ tài sản, cô gái 20 tuổi không kịp thoát thân - Ảnh: Công an TP.HCM

 Nhận được tin báo của người dân, lực lượng của Đồn Biên phòng Hướng Lập đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đến trạm y tế xã cấp cứu, phối hợp cùng người dân địa phương dập lửa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy được dập. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, vụ hỏa hoạn đã phá hủy nhiều vật dụng gia đình ông Nái, đặc biệt trong đó có 80 triệu đồng tiền mặt vừa vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Cũng theo báo Công an TP.HCM, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do gia đình bất cẩn, sau khi nấu ăn tối xong, dập lửa không hết dẫn đến vụ cháy. Thêm nữa, do nhà ông Nái làm bằng gỗ, dưới chân nhà sàn lại chất nhiều củi khô nên lửa lan rất nhanh, trong phút chốc đã thiêu rụi ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản.

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị thiệt mạng sau vụ cháy, gần trăm triệu vay ngân hàng bị đốt thành tro - Ảnh 2
Địa phương thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân - Ảnh: Người lao động
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