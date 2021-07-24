Án mạng thương tâm ở Hà Nội: Trầm cảm vì thất nghiệp, tài xế xe ôm đâm chết hàng xóm

Xã hội 24/07/2021 08:15

Tài xế xe ôm lâu ngày thất nghiệp nên bị trầm cảm và đâm chết hàng xóm.

Thông tin từ VTC News, sáng 22/7, một người đàn ông hành nghề lái xe ôm bất ngờ cầm hung khí xông đến đâm gục người hàng xóm ở đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong toả hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra vụ án. 

Ngày 23/7, thông tin đến nguồn trên, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ người đàn ông hành nghề lái xe ôm này để điều tra, làm rõ hành vi đâm chết hàng xóm. Qua đấu tranh, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định nguyên nhân nghi phạm gây án là do bị trầm cảm. “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người đàn ông này phải ở nhà, không thể ra ngoài làm việc nên bị trầm cảm và gây ra vụ án mạng đáng tiếc trên”, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Án mạng thương tâm ở Hà Nội: Trầm cảm vì thất nghiệp, tài xế xe ôm đâm chết hàng xóm - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Infonet/ Vietnamnet

 Ngoài ra, về thông tin dư luận cho rằng nạn nhân trong vụ án là công an, vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm nói trên Infonet/Vietnamnet: “Nạn nhân không phải là công an quận, cũng không phải là công an phường trên địa bàn quận”. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

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