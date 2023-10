Cặp vợ chồng 'hổ báo' thách thức Công an, gây rối tại chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng chống đối, gây rối, tấn công công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ, trao đổi với Zing sáng 29/7, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý cặp vợ chồng này. "Trước mắt, chúng tôi sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường Yên Phụ cũng đang củng cố hồ sơ, chuyển lên Công an quận Tây Hồ để xem xét xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ", vị lãnh đạo phường cho hay.

Trước đó, ngày 28/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ được cho là vợ chồng điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ và gây rối với lực lượng chức năng ở đây. Được biết, hai vợ chồng có địa chỉ tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), dù không có phiếu đi chợ theo quy định nhưng vẫn cố tình đi xe vào chợ Yên Phụ với lý do thăm người nhà. Khi cán bộ công an tại chốt kiểm dịch liên tục yêu cầu họ ra ngoài, không được vào trong chợ, người đàn ông đã có thái độ không hài lòng. Anh này khăng khăng "giấy tờ tôi có đầy đủ đây". Bị từ chối nhiều lần, người này tỏ ra kích động, bảo vợ rút điện thoại ra phát trực tiếp lên mạng.