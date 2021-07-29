Cặp vợ chồng 'hổ báo' thách thức Công an, gây rối tại chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ sẽ bị xử lý ra sao?

Xã hội 29/07/2021 13:52

Công an quận Tây Hồ hiện đang củng cố hồ sơ xử lý vụ 2 vợ chồng chống đối ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ.

Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng chống đối, gây rối, tấn công công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ, trao đổi với Zing sáng 29/7, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý cặp vợ chồng này. "Trước mắt, chúng tôi sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường Yên Phụ cũng đang củng cố hồ sơ, chuyển lên Công an quận Tây Hồ để xem xét xử lý hành vi Chống người thi hành công vụ", vị lãnh đạo phường cho hay.

Trước đó, ngày 28/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ được cho là vợ chồng điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ và gây rối với lực lượng chức năng ở đây. Được biết, hai vợ chồng có địa chỉ tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), dù không có phiếu đi chợ theo quy định nhưng vẫn cố tình đi xe vào chợ Yên Phụ với lý do thăm người nhà. Khi cán bộ công an tại chốt kiểm dịch liên tục yêu cầu họ ra ngoài, không được vào trong chợ, người đàn ông đã có thái độ không hài lòng. Anh này khăng khăng "giấy tờ tôi có đầy đủ đây". Bị từ chối nhiều lần, người này tỏ ra kích động, bảo vợ rút điện thoại ra phát trực tiếp lên mạng.

Cặp vợ chồng 'hổ báo' thách thức Công an, gây rối tại chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ sẽ bị xử lý ra sao? - Ảnh 1
Đôi vợ chồng chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát chợ Yên Phụ - Ảnh: Cắt từ clip

 Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Xuân Sáng, chủ tịch UBND phường Yên Phụ, cho biết: "Thực chất đôi vợ chồng này không vào thăm ai cả, mà chỉ muốn qua chốt đó, nhưng chốt đó là vào chợ Yên Phụ, theo quy định ai có thẻ mới được vào. Khi lực lượng chức năng không cho vào thì đôi vợ chồng trên "cà khịa", xô đẩy lực lượng công an, cảnh sát khu vực". Vị lãnh đạo phường Yên Phụ nói, khi cầm điện thoại ra livestream, người phụ nữ trên liên tục gí thẳng camera điện thoại vào mặt công an, hét lớn: "Tôi phải quay clip làm bằng chứng. Anh là cái gì ở đây? Anh có nhiệm vụ gì? Anh sai tôi có quyền quay. Thẻ của anh đâu đưa đây…".

Sau đó, đôi vợ chồng trên lao thẳng vào chốt kiểm soát nhằm "thông chốt", vừa xông vào trong vừa la hét, túm áo lực lượng chức năng. Những hành vi gây rối trên của đôi vợ chồng được nhiều người dân chứng kiến ghi lại. Trước hành vi có dấu hiệu chống đối, gây rối trên, lực lượng chức năng đã cưỡng chế đôi vợ chồng đưa về trụ sở UBND phường Yên Phụ để điều tra, xử lý. Cũng chia sẻ với nguồn tin trên, ông Sáng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, hai vợ chồng này có dấu hiệu say xỉn, người nồng nặc mùi rượu.

Hiện Công an phường Yên Phụ vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ để đưa ra mức xử lý phù hợp dành cho đôi vợ chồng trên. 

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