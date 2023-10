Sự việc nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy xảy ra lúc gần 3h30 ngày 3/8/2021 đang làm "dậy sóng" cư dân mạng. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nữ công nhân môi trường đi làm trên một chiếc xe máy đã cũ. Khi chị dừng lại để lấy rác thì có 4 nam thanh niên quay đầu xe và tiến lại, yêu cầu nữ công nhân môi trường tránh xa khỏi chiếc xe của chị. Có lẽ chưa hiểu điều gì đang xảy ra, nữ công nhân môi trường bị yêu cầu đưa chìa khóa cho chúng. Một nam thanh niên ngồi lên xe rồi lái đi mặc cho người phụ nữ khóc lóc cầu xin thảm thương.

Nữ công nhân bị 4 thanh niên chặn đầu, cướp xe máy - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, người phụ nữ tội nghiệp trong tình huống trên là chị Lê Thị Trâm (làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội). Địa điểm xảy ra sự việc là khu vực ngõ 223-252 Đại Mỗ khi chị Trâm đang dừng xe máy để chuẩn bị làm việc. Chị Trâm cho hay, khi chuẩn bị chở rác về điểm tập kết thì gặp một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều chặn lại. "Lúc đó tôi nghĩ họ là người đi đường, không nghĩ là những đối tượng cướp. Họ chặn đường quát lớn rồi đe dọa tôi phải đưa chìa khóa xe cho chúng. Thời điểm đó tôi cũng nghĩ sẽ mất xe, để giữ người, tôi không dám giằng co gì bởi đây đều là thanh niên, nếu có giằng co chỉ cần chúng hất tay là mình bị thương. Cũng may những đối tượng này chỉ đòi xe chứ không đòi tiền, điện thoại của tôi. Lúc đó tôi cũng van xin nhưng các đối tượng này mặt vẫn tỉnh bơ rồi lấy xe bỏ đi", chị Trâm nói với nguồn trên.