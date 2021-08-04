Tiếng cầu cứu tuyệt vọng của nữ công nhân bị cướp xe giữa đêm ở Hà Nội: 'Tôi van xin nhưng họ vẫn tỉnh bơ lấy xe đi'

Xã hội 04/08/2021 10:35

Nữ công nhân môi trường bị lấy xe cho biết, chị bị các thanh niên chặn đầu rồi đe dọa đưa chìa khóa. Dù đã cố van nài nhưng chị đành bất lực để họ cướp xe đi.

Sự việc nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy xảy ra lúc gần 3h30 ngày 3/8/2021 đang làm "dậy sóng" cư dân mạng. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nữ công nhân môi trường đi làm trên một chiếc xe máy đã cũ. Khi chị dừng lại để lấy rác thì có 4 nam thanh niên quay đầu xe và tiến lại, yêu cầu nữ công nhân môi trường tránh xa khỏi chiếc xe của chị. Có lẽ chưa hiểu điều gì đang xảy ra, nữ công nhân môi trường bị yêu cầu đưa chìa khóa cho chúng. Một nam thanh niên ngồi lên xe rồi lái đi mặc cho người phụ nữ khóc lóc cầu xin thảm thương.

Tiếng cầu cứu tuyệt vọng của nữ công nhân bị cướp xe giữa đêm ở Hà Nội: 'Tôi van xin nhưng họ vẫn tỉnh bơ lấy xe đi' - Ảnh 1
Nữ công nhân bị 4 thanh niên chặn đầu, cướp xe máy - Ảnh: Cắt từ clip

 Theo thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, người phụ nữ tội nghiệp trong tình huống trên là chị Lê Thị Trâm (làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội). Địa điểm xảy ra sự việc là khu vực ngõ 223-252 Đại Mỗ khi chị Trâm đang dừng xe máy để chuẩn bị làm việc. Chị Trâm cho hay, khi chuẩn bị chở rác về điểm tập kết thì gặp một nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều chặn lại. "Lúc đó tôi nghĩ họ là người đi đường, không nghĩ là những đối tượng cướp. Họ chặn đường quát lớn rồi đe dọa tôi phải đưa chìa khóa xe cho chúng. Thời điểm đó tôi cũng nghĩ sẽ mất xe, để giữ người, tôi không dám giằng co gì bởi đây đều là thanh niên, nếu có giằng co chỉ cần chúng hất tay là mình bị thương. Cũng may những đối tượng này chỉ đòi xe chứ không đòi tiền, điện thoại của tôi. Lúc đó tôi cũng van xin nhưng các đối tượng này mặt vẫn tỉnh bơ rồi lấy xe bỏ đi", chị Trâm nói với nguồn trên. 

Nữ công nhân chia sẻ, tất cả thanh niên đều đeo khẩu trang nên chị không biết ai với ai. "Chiếc xe bị chúng lấy mất cũng không có giá trị nhiều do tôi đã đi từ khá lâu rồi. Cũng may tôi cũng không bị nhóm đối tượng này làm bị thương"

Tiếng cầu cứu tuyệt vọng của nữ công nhân bị cướp xe giữa đêm ở Hà Nội: 'Tôi van xin nhưng họ vẫn tỉnh bơ lấy xe đi' - Ảnh 2
Nữ công nhân buồn bã sau sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Tâm sự trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị Trâm cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 2 vợ chồng chị đã ra Hà Nội cách đây gần 8 năm. Trước đó, chị đi theo chồng làm phụ xây dựng, nấu cơm cho công nhân. Khoảng 3-4 tháng nay, chị được nhận vào làm tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Hơn 1 tháng nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chồng chị tạm nghỉ ở nhà. Con trai lớn của vợ chồng năm nay lên lớp 10 còn bé thứ 2 chuẩn bị bước sang lớp 2. "Cuộc sống vợ chồng thời điểm này cũng rất khó khăn, tiền nhà trọ cộng điện nước 1 tháng hết khoảng 1,5 triệu, chồng thì không đi làm được còn mình tôi lương tháng chi tiêu khéo mới đủ...", chị Tr. buồn bã. 

Cũng thông tin với báo Đất Việt, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO7) cũng xác nhận nhân viên của công ty tên Lê Thị Trâm là nạn nhân trong vụ án. Nữ lao công đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Được biết toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Chị Trâm bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nhóm cướp đã lấy mất chiếc xe của vợ chồng chị.

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