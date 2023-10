Nguồn tin của Vietnamnet cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tối 3/8, giữa anh T. và vợ xảy ra cãi vã, sau đó anh T. đưa vợ vào phòng, khóa cửa rồi ôm vợ tự thiêu . Một hàng xóm của 2 nạn nhân cho biết, gia đình anh T. có 3 người con, con đầu chỉ mới 9 tuổi. Anh T. hay uống rượu, giữa 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP.Huế đã đến hiện trường cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Trọng án vì cuồng ghen không phải mới xuất hiện, nhưng thực trạng này đã và đang ở mức báo động. Chỉ một chút thiếu kiềm chế, nhiều người đã tước đi mạng sống của vợ hoặc chồng, chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai chính mình.

Trước đó, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một quán cà phê trên đường Thuận Giao 21, thuộc KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An cũng khiến ai nấy không khỏi đau xót. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, khuya 3/7, người dân tại khu phố Bình Thuận 2 nghe tiếng la thất thanh từ một quán cà phê võng. Mọi người chạy đến xem thì phát hiện chị L.T.L (SN 1988) nằm gục trên vũng máu. Cũng thời điểm này, Nguyễn Ngọc Minh (chồng chị L, 44 tuổi) đã bỏ đi đâu không rõ. Không bao lâu sau đó, Minh đến cơ quan công an đầu thú. Người này khai, trong lúc lời qua tiếng lại với vợ, vì quá bực tức nên Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L. tử vong tại chỗ.