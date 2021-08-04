Huế: Nghi mâu thuẫn, chồng ôm chặt vợ tự thiêu trong căn nhà khóa trái, bỏ lại 3 con thơ bơ vơ giữa đời

Xã hội 04/08/2021 09:52

Người chồng tưới xăng tự thiêu rồi ôm chặt vợ khiến cả 2 cùng thiệt mạng.

 Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 20h30 tối 3/8, người thân và hàng xóm phát hiện phòng ngủ của vợ chồng anh N.M.T. (SN 1983) và vợ là N.T.H. (SN 1985, cùng trú 80 Đào Duy Từ, TP.Huế) có khói bốc nghi ngút. Thời điểm phát hiện sự việc, căn phòng bị khóa cửa phía trong. Khi mọi người phá cửa vào phòng thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh T. đã bị lửa thiêu cháy.

Huế: Nghi mâu thuẫn, chồng ôm chặt vợ tự thiêu trong căn nhà khóa trái, bỏ lại 3 con thơ bơ vơ giữa đời - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong trong căn phòng khóa trái cửa đang được lực lượng Công an phong tỏa để điều tra - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Nguồn tin của Vietnamnet cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tối 3/8, giữa anh T. và vợ xảy ra cãi vã, sau đó anh T. đưa vợ vào phòng, khóa cửa rồi ôm vợ tự thiêu. Một hàng xóm của 2 nạn nhân cho biết, gia đình anh T. có 3 người con, con đầu chỉ mới 9 tuổi. Anh T. hay uống rượu, giữa 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP.Huế đã đến hiện trường cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

Trọng án vì cuồng ghen không phải mới xuất hiện, nhưng thực trạng này đã và đang ở mức báo động. Chỉ một chút thiếu kiềm chế, nhiều người đã tước đi mạng sống của vợ hoặc chồng, chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai chính mình.

Trước đó, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một quán cà phê trên đường Thuận Giao 21, thuộc KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.Thuận An cũng khiến ai nấy không khỏi đau xót. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, khuya 3/7, người dân tại khu phố Bình Thuận 2 nghe tiếng la thất thanh từ một quán cà phê võng. Mọi người chạy đến xem thì phát hiện chị L.T.L (SN 1988) nằm gục trên vũng máu. Cũng thời điểm này, Nguyễn Ngọc Minh (chồng chị L, 44 tuổi) đã bỏ đi đâu không rõ. Không bao lâu sau đó, Minh đến cơ quan công an đầu thú. Người này khai, trong lúc lời qua tiếng lại với vợ, vì quá bực tức nên Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L. tử vong tại chỗ.   

Huế: Nghi mâu thuẫn, chồng ôm chặt vợ tự thiêu trong căn nhà khóa trái, bỏ lại 3 con thơ bơ vơ giữa đời - Ảnh 2
Quán cà phê xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

 Để hạn chế những vụ án đau lòng trên, theo chuyên gia tâm lý, bản thân những người vợ người chồng cần phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ, cần chuyên tâm xây đắp tình cảm 2 bên. Mỗi khi gia đình xuất hiện mâu thuẫn thì cần cùng nhau đối thoại, tìm cách giải quyết. 

Chồng xứ Thanh bục mặt ở quê lo con cái, vợ ở Đà Nẵng ngoại tình: Màn khỏa thân trong căn phòng ngủ 'châm ngòi' bi kịch

Chồng xứ Thanh bục mặt ở quê lo con cái, vợ ở Đà Nẵng ngoại tình: Màn khỏa thân trong căn phòng ngủ 'châm ngòi' bi kịch

Giây phút người chồng bước vào căn phòng ngủ cũng là lúc màn lén lút ngoại tình của vợ bị 'lật đổ'.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ chồng giết vợ do ghen tuông chồng giết vợ rồi tự tử

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 44 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 44 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 44 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 13 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 37 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1