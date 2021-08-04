Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 20h30 tối 3/8, người thân và hàng xóm phát hiện phòng ngủ của vợ chồng anh N.M.T. (SN 1983) và vợ là N.T.H. (SN 1985, cùng trú 80 Đào Duy Từ, TP.Huế) có khói bốc nghi ngút. Thời điểm phát hiện sự việc, căn phòng bị khóa cửa phía trong. Khi mọi người phá cửa vào phòng thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh T. đã bị lửa thiêu cháy.

Căn nhà xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong trong căn phòng khóa trái cửa đang được lực lượng Công an phong tỏa để điều tra - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nguồn tin của Vietnamnet cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tối 3/8, giữa anh T. và vợ xảy ra cãi vã, sau đó anh T. đưa vợ vào phòng, khóa cửa rồi ôm vợ tự thiêu. Một hàng xóm của 2 nạn nhân cho biết, gia đình anh T. có 3 người con, con đầu chỉ mới 9 tuổi. Anh T. hay uống rượu, giữa 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP.Huế đã đến hiện trường cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.