Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm vừa bắt giữ đối tượng thứ 5 liên quan đến vụ án cướp tài sản của nữ lao công trong đêm.

Thông tin trên Dân trí ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Đây là đối tượng thứ 5 trong vụ án cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm bị cơ quan điều tra bắt giữ. Nguyễn Huy Hoàng bị bắt giữ để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Nguyễn Huy Hoàng (áo đen ngoài cùng bên trái) là đối tượng thứ 5 có liên quan đến vụ cướp tài sản bị Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô Hình ảnh nữ lao công bị cướp xe máy khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan đến diễn biến vụ án, khoảng 16h ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Khánh (19 tuổi; trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – đây được cho là kẻ cầm đầu đã khống chế, đe doạ cướp tài sản của nữ lao công. Cũng trong cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng là Bùi Quý Dương (18 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (18 tuổi; trú tại Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 2/8, cả nhóm đối tượng rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Các đối tượng về nhà Khánh lấy 1 cây kiếm, bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện người phụ nữ lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cập hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Lê Minh Khánh (đầu tiên bên trái, kẻ cầm đầu) và 3 nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Thanh Niên Báo An ninh Thủ đô thông tin thêm, ngày hôm sau, Khánh gặp Nguyễn Huy Hoàng kể lại chuyện mình vừa “kiếm” được một chiếc xe máy. Khánh, Bình, Hoàng đã cùng nhau bàn bạc việc tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được. Lo sợ hành động của mình sẽ bị phát hiện, Khánh và Hoàng đã mang chiếc xe đã cướp được của chị Trâm đến để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của nhóm trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 2/8, chị Lê Thị Trâm là công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội trong khi đang đi làm tại phường Đại Mỗ bất ngờ bị nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy chặn đường cướp xe máy. Một ngày sau, chị này được tặng 5 chiếc xe máy, trong đó có 1 chiếc của Công an quận Nam Từ Liêm. Sau đó, chị Trâm đã gửi tặng 2 chiếc cho các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian sắp tới, lao công này sẽ tiếp tục gửi tặng 2 chiếc xe còn lại cho các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Nữ lao công được các mạnh thường quân tặng xe máy mới - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-bat-ngo-vu-cuop-xe-may-cua-nu-lao-cong-o-ha-noi-them-doi-tuong-thu-5-bi-bat-giu-lo-ke-hoach-tau-tan-tai-san-416206.html