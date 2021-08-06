Diễn biến bất ngờ vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội: Thêm đối tượng thứ 5 bị bắt giữ, lộ kế hoạch 'tẩu tán' tài sản

Xã hội 06/08/2021 10:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm vừa bắt giữ đối tượng thứ 5 liên quan đến vụ án cướp tài sản của nữ lao công trong đêm.

Thông tin trên Dân trí ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). Đây là đối tượng thứ 5 trong vụ án cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm bị cơ quan điều tra bắt giữ. Nguyễn Huy Hoàng bị bắt giữ để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Diễn biến bất ngờ vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội: Thêm đối tượng thứ 5 bị bắt giữ, lộ kế hoạch 'tẩu tán' tài sản - Ảnh 1
Nguyễn Huy Hoàng (áo đen ngoài cùng bên trái) là đối tượng thứ 5 có liên quan đến vụ cướp tài sản bị Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô
Diễn biến bất ngờ vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội: Thêm đối tượng thứ 5 bị bắt giữ, lộ kế hoạch 'tẩu tán' tài sản - Ảnh 2
Hình ảnh nữ lao công bị cướp xe máy khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip

 Liên quan đến diễn biến vụ án, khoảng 16h ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Khánh (19 tuổi; trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – đây được cho là kẻ cầm đầu đã khống chế, đe doạ cướp tài sản của nữ lao công. Cũng trong cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng là Bùi Quý Dương (18 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (19 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (18 tuổi; trú tại Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 2/8, cả nhóm đối tượng rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Các đối tượng về nhà Khánh lấy 1 cây kiếm, bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện người phụ nữ lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cập hành vi cướp tài sản của nạn nhân.

Diễn biến bất ngờ vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội: Thêm đối tượng thứ 5 bị bắt giữ, lộ kế hoạch 'tẩu tán' tài sản - Ảnh 3
Lê Minh Khánh (đầu tiên bên trái, kẻ cầm đầu) và 3 nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Thanh Niên

 Báo An ninh Thủ đô thông tin thêm, ngày hôm sau, Khánh gặp Nguyễn Huy Hoàng kể lại chuyện mình vừa “kiếm” được một chiếc xe máy. Khánh, Bình, Hoàng đã cùng nhau bàn bạc việc tiêu thụ chiếc xe nhưng không bán được. Lo sợ hành động của mình sẽ bị phát hiện, Khánh và Hoàng đã mang chiếc xe đã cướp được của chị Trâm đến để tại khu vực hàng rào khu huấn luyện vận động viên cấp cao trên đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của nhóm trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 2/8, chị Lê Thị Trâm là công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội trong khi đang đi làm tại phường Đại Mỗ bất ngờ bị nhóm thanh niên gồm 4 người đi trên 2 xe máy chặn đường cướp xe máy. Một ngày sau, chị này được tặng 5 chiếc xe máy, trong đó có 1 chiếc của Công an quận Nam Từ Liêm. Sau đó, chị Trâm đã gửi tặng 2 chiếc cho các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian sắp tới, lao công này sẽ tiếp tục gửi tặng 2 chiếc xe còn lại cho các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn biến bất ngờ vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội: Thêm đối tượng thứ 5 bị bắt giữ, lộ kế hoạch 'tẩu tán' tài sản - Ảnh 4
Nữ lao công được các mạnh thường quân tặng xe máy mới - Ảnh: Internet
Lời khai gây 'sốc' của 4 kẻ cướp xe máy nữ lao công ở Hà Nội: Mang kiếm trong người, cướp tài sản để lấy tiền tiêu

Lời khai gây 'sốc' của 4 kẻ cướp xe máy nữ lao công ở Hà Nội: Mang kiếm trong người, cướp tài sản để lấy tiền tiêu

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được toàn bộ 4 tên cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội và đang đấu tranh để làm rõ vụ án.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp xe máy của nữ công nhân nữ công nhân bị cướp xe máy nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 1 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 1 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 1 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 30 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 54 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1