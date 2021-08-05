Lực lượng chức năng đã bắt giữ được toàn bộ 4 tên cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội và đang đấu tranh để làm rõ vụ án.

Thông tin trên VTC News, chiều 5/8, lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ được toàn bộ nhóm cướp xe máy của nữ lao công xảy ra tại đường Đại Mỗ (P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 3.8 vừa qua. Bị hại trong vụ việc là chị Lê Thị Trâm (SN 1982) – công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Chị Trâm đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó. Danh tính nhóm cướp gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Nhóm đối tượng cướp xe máy của nữ lao động lần lượt sa lưới. Ảnh: Công an TP Hà Nội Công an Q.Nam Từ Liêm xác định, Khánh là người cầm đầu, còn Bình là người điều khiển xe chở Khánh áp sát, để Khánh lao xuống đe dọa, cướp xe máy của nữ lao công. Bước đầu, nhóm này khai nhận tối 2.8, cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, Khánh về nhà lấy 1 cây kiếm, bọc vào áo rồi cùng nhau tìm khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi. Khi đến trước số nhà 223 Đại Mỗ (P.Đại Mỗ), nhóm cướp phát hiện chị Lê Thị Trâm đang dọn vệ sinh, mà đường thì vắng vẻ, nên đã tiếp cận cướp đi chiếc xe máy của nạn nhân. Công an Q.Nam Từ Liêm đang đấu tranh với 4 nghi phạm để làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.

4 kẻ cướp xe máy của nữ lao công mặc chị này van xin - Ảnh: Cắt từ clip Mặt khác, trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, 4 nam thanh niên cướp xe máy của nữ lao công trong đêm sẽ bị xử lý về tội "Cướp tài sản" theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 và có thể đối mặt với hình phạt cao nhất 15 năm tù. Theo phân tích của luật sư, trong 4 thanh niên thì 2 người sử dụng vũ lực đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Còn với 2 thanh niên khác, dù không trực tiếp thực hiện hành vi nhưng cũng dừng xe của nữ công nhân và có hành động mang tính chất đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân, nên được xác định là đồng phạm, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi cướp được tài sản, cả nhóm cùng nhau đẩy chiếc xe máy vừa chiếm đoạt được của nạn nhân. Do đó, hành vi của nhóm thanh niên này được xác định là "có tổ chức" hoặc "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" nên mỗi người sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù theo quy định tại điểm a hoặc điểm g, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếng cầu cứu tuyệt vọng của nữ công nhân bị cướp xe giữa đêm ở Hà Nội: 'Tôi van xin nhưng họ vẫn tỉnh bơ lấy xe đi' Nữ công nhân môi trường bị lấy xe cho biết, chị bị các thanh niên chặn đầu rồi đe dọa đưa chìa khóa. Dù đã cố van nài nhưng chị đành bất lực để họ cướp xe đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-gay-soc-cua-4-ke-cuop-xe-may-nu-lao-cong-o-ha-noi-mang-kiem-trong-nguoi-cuop-tai-san-de-lay-tien-tieu-416125.html