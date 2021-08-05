Việc cô gái cố tình lách luật qua chốt kiểm dịch khiến nhiều người bức xúc.
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TP.Đà Nẵng hiện đang áp dụng chỉ thị 05 để chống dịch, trong đó người dân chỉ ra đường trong một số trường hợp cụ thể như đi làm việc tại một số lĩnh vực thiết yếu đã quy định. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin cô gái trẻ đã lợi dụng phiếu đăng ký làm tình nguyện viên để đi ship hàng online. Cụ thể, nick facebook có tên H.N. đã đăng tải hình ảnh phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại Trung tâm cấp cứu TP. Đà Nẵng kèm ảnh chụp các đơn hàng, hình ảnh đi ship hàng. Theo lời chia sẻ của người này, nhờ có giấy thông hành nên ngày nào chị cũng dễ dàng qua các chốt kiểm dịch. "Có lệnh bài rồi, một công hai chuyện. Yên tâm công tác nhé, ai cần gì ới mụ H.", dòng trạng thái H. chia sẻ trên bài viết.
Trên trang cá nhân,cô gái này cũng cập nhật thông tin đang kinh doanh một quán nhậu có tên M.H ở quận Hải Châu (Đà Nẵng). Điều này khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc. Theo đó, một số người cho rằng, H. đã dùng "mác" tình nguyện viên để qua mặt chốt chống dịch, vi phạm chỉ thị giãn cách xã hội của TP. Đà Nẵng.
Thông tin trên báo Tổ quốc/ Nhịp sống Việt, ông Trần Công Thông, Giám đốc Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng cho biết, phía trung tâm đang rất bức xúc vì bị các cá nhân lợi dụng hoạt động để kinh doanh. Bởi theo lời ông Thông, cô gái này không thuộc nhóm tình nguyện nào của trung tâm. "Chúng tôi không cấp giấy đi đường cho tình nguyện viên mà chỉ cấp phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại trung tâm cho các cá nhân tham gia bếp ăn thiện nguyện", ông Thông thông tin.
Đồng thời, vị này cũng khẳng định bếp ăn thiện nguyện được lập nên để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, phục vụ suất ăn cho các bác sĩ. Trên phiếu ghi rõ hành trình, tình nguyện viên chỉ được đi từ điểm nấu ăn (đường Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu) đến trung tâm cấp cứu. Hiện những thông tin không chính xác đăng tải trên mạng xã hội cũng làm ảnh hưởng đến trung tâm. Ông Thông cho biết, hiện đã giao cho Công an TP. Đà Nẵng xử lý trường hợp trên và sẽ có hình thức xử phạt thích đáng.
Mới đây, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Đà Nẵng cho biết, sắp tới các ngành chức năng sẽ thống kê cụ thể các doanh nghiệp được phép hoạt động theo mỗi giai đoạn áp dụng quy định chống dịch. Đồng thời sẽ cấp mã QR cụ thể cho từng cá nhân của doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện nghiêm việc kiểm soát ra đường trong khi thành phố phòng dịch.