TP.Đà Nẵng hiện đang áp dụng chỉ thị 05 để chống dịch, trong đó người dân chỉ ra đường trong một số trường hợp cụ thể như đi làm việc tại một số lĩnh vực thiết yếu đã quy định. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin cô gái trẻ đã lợi dụng phiếu đăng ký làm tình nguyện viên để đi ship hàng online. Cụ thể, nick facebook có tên H.N. đã đăng tải hình ảnh phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại Trung tâm cấp cứu TP. Đà Nẵng kèm ảnh chụp các đơn hàng, hình ảnh đi ship hàng. Theo lời chia sẻ của người này, nhờ có giấy thông hành nên ngày nào chị cũng dễ dàng qua các chốt kiểm dịch. "Có lệnh bài rồi, một công hai chuyện. Yên tâm công tác nhé, ai cần gì ới mụ H.", dòng trạng thái H. chia sẻ trên bài viết.

H. chia sẻ giấy tình nguyện viên như "lệnh bài" để được qua chốt kiểm dịch - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân,cô gái này cũng cập nhật thông tin đang kinh doanh một quán nhậu có tên M.H ở quận Hải Châu (Đà Nẵng). Điều này khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc. Theo đó, một số người cho rằng, H. đã dùng "mác" tình nguyện viên để qua mặt chốt chống dịch, vi phạm chỉ thị giãn cách xã hội của TP. Đà Nẵng.