TP.HCM: Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi trốn khỏi khu phong tỏa, lén đi câu cá rồi bị đuối nước

Xã hội 05/08/2021 16:45

Nam thiếu niên trốn khỏi khu phong tỏa để đi câu cá. Trong lúc bơi qua bên kia sông thì kiệt sức vì đuối nước.

Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 4/8, Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM nhận tin báo một thiếu niên bị đuối nước khi bơi qua sông lúc câu cá ở khu vực quanh cầu Tư Dinh (đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Lực lượng cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường tìm người gặp nạn.

TP.HCM: Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi trốn khỏi khu phong tỏa, lén đi câu cá rồi bị đuối nước - Ảnh 1
Tổ công tác đeo khẩu trang triển khai công tác tìm kiếm - Ảnh: Công an Nhân dân

 Sau hơn 2 giờ lặn mò, lực lượng cứu nạn tìm thấy và đưa nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, nam thiếu niên đã không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là N.T.Q.A (SN 2005, tạm trú tại phường Tân Phong) đã tử vong. Người bạn đi cùng với nạn nhân khai báo, họ đã cùng nhau trốn khỏi khu phong tỏa để đi câu cá. Khi bơi qua bên kia sông, A. bất ngờ đuối nước. Còn người này may mắn bơi kịp vào bờ. 

TP.HCM: Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi trốn khỏi khu phong tỏa, lén đi câu cá rồi bị đuối nước - Ảnh 2
Nạn nhân được tìm thấy và được mặc áo chống dịch đưa lên bờ - Ảnh: Công an Nhân dân

 Do không biết nạn nhân có mắc Covid-19 hay không nên sau khi vớt lên, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện biện pháp phòng ngừa bằng cách để nạn nhân mặc đồ bảo hộ, chờ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người tham gia cứu nạn cách ly tại đơn vị, chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Thời điểm dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh thành, Chỉ thị 16 và 17 được đưa ra nhằm thực hiện việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp thiếu ý thức vẫn cố tình trốn khỏi khu phong tỏa, cách ly gây bức xúc dư luận.

Trước đó, báo chí cũng phản ánh tình trạng một số người dân trèo rào trong đêm ở phường Chương Dương (Hà Nội) nhằm mục đích trốn khỏi khu phong tỏa. Theo Thanh Niên, đêm 1/8, rất nhiều người dân tại khu vực này trèo qua hàng rào dây thép gai ra ngoài khu phong tỏa. Đáng chú ý, những người trèo rào ra không chỉ thanh niên mà còn có cả người già và trẻ em. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử phạt 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 4 triệu đồng.

TP.HCM: Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi trốn khỏi khu phong tỏa, lén đi câu cá rồi bị đuối nước - Ảnh 3
Nhiều người vượt rào thép gai trốn khỏi khu phong tỏa ở Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong

 Thực hiện cách ly, đảm bảo hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng là điều bắt buộc mà ai cũng phải làm. Hy vọng bất cứ cá nhân nào cũng ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh, cùng chung tay với cả cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

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Nữ công nhân môi trường bị lấy xe cho biết, chị bị các thanh niên chặn đầu rồi đe dọa đưa chìa khóa. Dù đã cố van nài nhưng chị đành bất lực để họ cướp xe đi.

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