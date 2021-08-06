Kinh hoàng người chồng ở Thái Bình đâm chết vợ vì nhờ lấy đồ không được: Nhát dao oan nghiệt phát nát hạnh phúc gia đình

Đời sống 06/08/2021 14:45

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà người chồng đành đoạn cướp đi sinh mạng người "đầu ấp tay gối" với mình suốt bao năm tháng.

Cơn bão dưới một mái nhà là điều bất cứ ai cũng đã trải qua, nhưng không phải ai cũng biết cách xếp buồm tránh bão. Bi kịch rình rập và chờ đợi cơ hội này để hiện hữu.

Mới đây, thông tin trên Tiền Phong ngày 6/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc chồng dùng dao đâm vợ dẫn đến tử vong vào buổi trưa cùng ngày ở xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Kinh hoàng người chồng ở Thái Bình đâm chết vợ vì nhờ lấy đồ không được: Nhát dao oan nghiệt phát nát hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Lao động

 Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 4/8, Hoàng Duy Quân (46 tuổi, trú tại thôn Bình Minh, xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã dùng dao bầu gắn tuýp sắt đâm vào vùng bụng vợ mình là chị Lưu Thị Ổn (47 tuổi). Sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa chị Ổn đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Chia sẻ về nguyên nhân xảy ra vụ việc, nguồn tin trên cho biết, sau khi ăn cơm trưa, ông Quân lên gác ngủ nhưng nóng quá liền gọi bà Ổn mang lên cho cái quạt điện, nhưng bà Ổn không mang. Ông Quân bực tức xuống chửi vợ, rồi hai người xảy ra cãi vã.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Quân bực tức nên đã chạy xuống bếp lấy tuýp sắt có gắn dao bầu ở đầu đâm vào vùng bụng chị Ổn. Tuy nhiên, khi thấy vợ bị trọng thương, ông Quân đã hô hoán hàng xóm rồi cùng 2 con trai đưa bà Ổn đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Quân để phục vụ điều tra”, vị đại diện cho biết. 

Trước đó, báo Giao thông cũng đưa tin về sự việc người chồng ở Hà Tĩnh cầm dao chém vợ trong bữa cơm trưa khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Theo đó, vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh. Khoảng hơn 10 giờ ngày 31/7, trong lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì anh L.V.T (45 tuổi) bất ngờ cầm dao chém vợ là chị P.T.M (42 tuổi) tới tấp. Thấy vậy, con gái thứ 2 trong nhà là L.N.A (18 tuổi) chạy vào can ngăn cũng bị bố chém bị thương. Hậu quả chị M. tử vong tại chỗ, anh T. và con gái bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu. 

Kinh hoàng người chồng ở Thái Bình đâm chết vợ vì nhờ lấy đồ không được: Nhát dao oan nghiệt phát nát hạnh phúc gia đình - Ảnh 2
Hai cha con được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Người lao động

 Dưới mỗi mái nhà là một câu chuyện khác nhau rất riêng biệt. Dẫu vậy, điều chắc chắn là bi kịch sau mâu thuẫn nào cũng tương tự như nhau. Người mất, kẻ đi tù, con cái bơ vơ, còn láng giềng thì cứ xầm xì mãi về những điều mà những người trong cuộc đều cố để lãng quên đi. Vì vậy, qua những sự việc đau lòng này, hy vọng các cặp vợ chồng có thể rút kinh nghiệm hóa giải mâu thuẫn để đời sống hôn nhân luôn vẹn tròn, hạnh phúc. 

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