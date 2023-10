Ngoài ra, theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, mới đây, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết đã nhận được lời cầu cứu từ bố ruột của cháu bé bị bạo hành. Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 5/8, Tổng đài 111 nhận được cuộc gọi của bố cháu bé thông báo việc cháu bị bạn trai của mẹ hành hung và mong muốn Tổng đài can thiệp, hỗ trợ cho trẻ. Để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, Cục Trẻ em đã đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan công an và cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm minh hành vị bạo lực trẻ em và thực hiện hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực.

Vụ bé trai 5 tuổi bị chồng hờ của mẹ đánh đập dã man ở Bình Dương đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Dẫn tin từ VTC News, ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường 15, Quận 8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em liên quan đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ, lan truyền trên mạng xã hội tối 4/8.

Điều khiến dư luận bất bình không chỉ là hành vi tàn độc của gã cha dượng mà còn là thái đô vô trách nhiệm của người mẹ khi chứng kiến con mình bị bạo hành dã man. Thông tin thêm về vụ việc trên báo Tri thức & Cuộc sống, đại diện khu phố Bình Quới B thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương cho biết, mẹ của cháu bé không những không vào can ngăn mà còn không trình báo với cơ quan chức năng về hành vi của Nam. "Hàng xóm biết Nam đánh bé trai lâu rồi nhưng không ai nghĩ đối tượng lại đánh cháu bé thậm tệ như thế. Trước đây, chúng tôi có đi qua nhà Nam, nghe tiếng cháu khóc thì nghĩ là cháu nghịch nên bị bố đánh, ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế. Cháu A bị Nam đánh nhiều lần rồi", vị đại diện nói.

Chân dung gã chồng "hờ" bạo hành con riêng của vợ - Ảnh: VTC News

Trước đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip dài 4 phút 7 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập dã man bé trai không mặc quần áo. Người đàn ông này liên tục dùng tay, chân để tát và đá đứa bé mặc cho cháu la khóc, van xin cầu cứu mẹ. Không dừng lại, người đàn ông còn có hành vi nắm đứa bé rồi quăng lên quăng xuống cái nệm, đuổi cháu ra khỏi nhà. Mặc dù có một phụ nữ bé kêu bằng mẹ nhưng khi bé bị đánh người này không can ngăn. Chỉ khi thấy bé bị đánh dã man người phụ nữ này mới chạy tới ôm đứa trẻ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.