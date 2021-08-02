Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ sau khi cha mẹ ly hôn khiến cư dân mạng xót xa.

Vốn dĩ, ly hôn là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân nhưng đó không chỉ là sự kết thúc giữa hai vợ chồng mà đôi khi nó còn gây ra những nỗi đau cho con cái. Mới đây, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip bé trai khoảng 7 - 8 tuổi khóc thét giữa đường, biết nguyên do khiến ai nấy không khỏi xót xa. Được biết, bố mẹ của cậu bé vừa hoàn thành thủ ly hôn. Tòa giao quyền nuôi dưỡng cho người cha. Tuy nhiên, dường như không thể chấp nhận việc này, ngay khi thấy mẹ quay lưng bước đi, cậu bé liên tục vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của cha để tìm cách chạy về phía mẹ. Vừa khóc nấc, cậu bé liên tục cầu xin thảm thiết: “Mẹ đừng đi, con không muốn sống với cha đâu”. Trước sự phản ứng dữ dội của con trai, người cha dù rất muốn giữ chặt con bên mình nhưng cuối cùng đành buông tay để cậu bé chạy về phía mẹ. Chứng kiến vẻ mặt bất lực của người đàn ông, ai nấy đều thương cảm.

Bé trai gào khóc gọi mẹ - Ảnh: Internet Người bố dù rất muốn giữ con lại nhưng đành bất lực để cậu bé chạy về phía mẹ - Ảnh: Internet Trước đó, cư dân mạng cũng không khỏi nghẹn ngào trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu bé khác cũng khóc nức nở vì bị bà nội bắt về sau khi cha mẹ ly hôn. Theo thông tin đăng tải, cặp vợ chồng trẻ vừa ly hôn. Hiện cậu bé phải về sống cùng bố và ông bà nội. Tuy nhiên, vì quá thương mẹ nên khoảnh khắc cậu bé nắm chặt tay vì không muốn rời xa phụ huynh lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Ai cũng nghẹn ngào khi nhìn hình ảnh này. Cuộc giằng co giữa 2 người phụ nữ và 1 đứa trẻ khiến người chứng kiến xót xa - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, đứa bé kêu khóc rất to còn người bà liên tục hét lớn: “Chúng nó đã bỏ nhau rồi, đi về làm gì. Đi về. Về cùng bà, bà nuôi cháu nhé". Về phía người mẹ, chị này liên tục mếu máo, cố ôm và chạy theo nắm chặt tay con. Trong khi đó, đứa trẻ liên tục gọi "mẹ ơi" trong sự vô vọng.

Thiết nghĩ, vợ chồng dù không còn đi chung đường không có nghĩa là chấm dứt việc cùng nhau giáo dục và thương yêu con cái. Việc tòa án phân chia nuôi dưỡng chỉ là về mặt pháp lý chứ không ngăn cách tình cảm. Vậy nên, cách tốt nhất để con vững vàng trưởng thành trong các gia đình thiếu khuyết sau ly dị là cả bố và mẹ vẫn phải dành thời gian và tình cảm chân thành đối với con trẻ.

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