Tin mới vụ 2 vợ chồng chết cháy ở Hải Phòng, trên người đầy vết đâm: Nhiều đối tượng nghi vấn bị triệu tập

Xã hội 29/07/2021 10:08

Công an hiện đang triệu tập nhiều đối tượng nghi vấn để làm rõ vụ 2 vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cháy.

Liên quan đến vụ án 2 vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cháy, trên thi thể có nhiều vết đâm bất thường nghi do vật sắc nhọn gây ra, thông tin trên báo Phapluatplus ngày 28/7, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, hiện nay cơ quan công an đang khẩn trương điều tra truy bắt kẻ giết người, nhiều đối tượng nghi vấn đã bị triệu tập. Đồng thời, Công an huyện Vĩnh Bảo đề nghị người dân nếu biết thông tin gì liên quan đến vụ án trên cung cấp cho cơ quan Công an. Mọi thông tin mà nhân dân cung cấp sẽ được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối. Nếu thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng theo đúng quy định.

Trước đó, vào hồi 2h10 ngày 26/7/2021, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo cháy, xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng tạp hóa hộ ông Phạm Trung N. tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng (có 2 người ở bên trong nhà). Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã nhanh chóng, kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

 Khi đến nơi. đám cháy đang bao trùm toàn bộ tầng 1 khu vực bán hàng tạp hóa của nhà 2 tầng và toàn bộ kho bán đồ vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước. Lực lượng Công an xã Dũng Tiến và quần chúng nhân dân đang phá cửa phía trước. Khi phá cửa phía trước và tiếp cận cửa phía sau nhà, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đã tử vong tại tầng 1. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước chữa cháy đến 4h05 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan sang nhà dân liền kề.

Tin mới vụ 2 vợ chồng chết cháy ở Hải Phòng, trên người đầy vết đâm: Nhiều đối tượng nghi vấn bị triệu tập - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đời sống và Pháp luật

 Nạn nhân của vụ cháy được xác định là vợ chồng ông Phạm Trung Nh. (SN 1955) và bà Trịnh Thị S (SN 1958, cùng trú tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo). Được biết, theo khám nghiệm ban đầu, trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết đâm nghi do vật sắc nhọn gây ra, vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Theo lời hàng xóm chia sẻ trên Vietnamnet, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, họ đang ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng đồ điện nhà ông N.. Họ chạy ra thì thấy ngọn lửa bùng lên, lan sang cả cửa hàng vật liệu xây dựng. Cũng theo nguồn trên, vợ chồng ông N. sống hiền lành, làm ăn uy tín lâu nay tại địa phương và không có mâu thuẫn gì với ai. Về tài sản, vụ cháy làm hỏng hoàn toàn hàng hóa, vật dụng cửa hàng tạp hóa và khu vực kho chứa hàng vật liệu xây dựng. Hiện, Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc.

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