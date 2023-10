Liên quan đến vụ án 2 vợ chồng tử vong trong ngôi nhà cháy, trên thi thể có nhiều vết đâm bất thường nghi do vật sắc nhọn gây ra, thông tin trên báo Phapluatplus ngày 28/7, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, hiện nay cơ quan công an đang khẩn trương điều tra truy bắt kẻ giết người, nhiều đối tượng nghi vấn đã bị triệu tập. Đồng thời, Công an huyện Vĩnh Bảo đề nghị người dân nếu biết thông tin gì liên quan đến vụ án trên cung cấp cho cơ quan Công an. Mọi thông tin mà nhân dân cung cấp sẽ được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối. Nếu thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng theo đúng quy định.

Trước đó, vào hồi 2h10 ngày 26/7/2021, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo cháy, xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng tạp hóa hộ ông Phạm Trung N. tại thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng (có 2 người ở bên trong nhà). Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã nhanh chóng, kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường.