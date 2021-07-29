Nhường nhà cho con vừa từ vùng dịch về, cha lẳng lặng dựng tạm chòi để ở: Nhìn cận cảnh căn chòi ai cũng ứa nước mắt

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã và đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như cách ly người trở về từ vùng dịch. Và cũng từ đây, nhiều câu chuyện gia đình gây xúc động mạnh. Điển hình, mới đây, cư dân mạng không khỏi rưng nước mắt với câu chuyện người cha nhường nhà cho con cách ly sau khi từ trở về từ tâm dịch, còn mình thì lẳng lặng dọn ra chòi riêng để ở.

Người cha chấp nhận ở trong căn chòi lụp xụp, để con được an toàn cách ly trong nhà - Ảnh: Internet

Đoạn video đính kèm dòng trạng thái: “Nghe con về cha hi sinh làm chòi ở 1 mình, để con ở trong nhà cách ly. Bởi vậy một khi còn cha hãy trân trọng.” Trong video, người bố đang cật lực dựng cột, tạo thành một chiếc chòi nhỏ trước cửa nhà để ở. Trong khi đó, căn nhà rộng lớn, thoáng mát lại được ông nhường cho con chuẩn bị về cách ly. Trước cửa có dán dòng chữ: “Thông báo, gia đình đang có người cách ly y tế tại nhà, phòng chống dịch.” Câu chuyện này sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cư dân mạng đã dành lời khen cho ông bố vì ý thức tốt trong công tác phòng chống dịch. Đây chính là tấm gương mà mọi người nên noi theo. Bên cạnh đó, dân tình cho rằng, người con nên ở trong chòi thay bố. Bởi lẽ, con còn trẻ và khỏe, trong khi đó bố già yếu, đã phải hi sinh cả cuộc đời.