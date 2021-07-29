Nhường nhà cho con vừa từ vùng dịch về, cha lẳng lặng dựng tạm chòi để ở: Nhìn cận cảnh căn chòi ai cũng ứa nước mắt

Nghe tin con từ tâm dịch trở về, người cha liền tức tốc làm chòi để trú tạm, để con có thể an tâm cách ly tại nhà.
- Nhớ cha, bé trai 8 tuổi dắt em đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm: Hình ảnh sau đó khiến CĐM cay xè mắt
Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã và đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như cách ly người trở về từ vùng dịch. Và cũng từ đây, nhiều câu chuyện gia đình gây xúc động mạnh. Điển hình, mới đây, cư dân mạng không khỏi rưng nước mắt với câu chuyện người cha nhường nhà cho con cách ly sau khi từ trở về từ tâm dịch, còn mình thì lẳng lặng dọn ra chòi riêng để ở.
Đoạn video đính kèm dòng trạng thái: “Nghe con về cha hi sinh làm chòi ở 1 mình, để con ở trong nhà cách ly. Bởi vậy một khi còn cha hãy trân trọng.” Trong video, người bố đang cật lực dựng cột, tạo thành một chiếc chòi nhỏ trước cửa nhà để ở. Trong khi đó, căn nhà rộng lớn, thoáng mát lại được ông nhường cho con chuẩn bị về cách ly. Trước cửa có dán dòng chữ: “Thông báo, gia đình đang có người cách ly y tế tại nhà, phòng chống dịch.” Câu chuyện này sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cư dân mạng đã dành lời khen cho ông bố vì ý thức tốt trong công tác phòng chống dịch. Đây chính là tấm gương mà mọi người nên noi theo. Bên cạnh đó, dân tình cho rằng, người con nên ở trong chòi thay bố. Bởi lẽ, con còn trẻ và khỏe, trong khi đó bố già yếu, đã phải hi sinh cả cuộc đời.
Câu chuyện cảm động trên đã khiến nhiều người nhớ lại đoạn clip từng được chia sẻ trên TikTok cách đây không lâu, ghi lại cảnh cô gái trở từ vùng dịch liền được bố mẹ sắp xếp cho một chỗ cách ly không thể nên thơ hơn. Theo đó, không chỉ chuẩn bị cho con gái một căn lều bằng bạt giữa vườn, xung quanh đầy ắp các loại trái cây mà bố mẹ cô còn trang bị đầy đủ bình nước, bếp, dụng cụ nấu ăn, khu giặt đồ, rửa bát,... Hơn nữa để tránh tiếp xúc, bố mẹ cô còn đặt một chiếc ghế đỏ ở phía xa để gửi đồ ăn tiếp tế. Nhiều người khi xem xong đoạn clip đã hài hước cho rằng, đây không phải là cách ly mà rõ ràng là đang được đi cắm trại.
Tương tự, một gia đình khác lại khiến không ít người bật cười trước sự cẩn thận trong việc đề phòng Covid. Theo đó, vì con gái là tình nguyện viên tham gia vào công tác chống dịch nên khi trở về nhà, bố mẹ cô đã yêu cầu cô phải tắm sạch sẽ ngay ngoài cửa rồi mới được vào. Đáp lại, cô gái cũng rất vui vẻ, lấy xà bông chà xát khắp người, thậm chí cả mũ bảo hiểm để ... tiệt trùng.
Hành động kiên quyết phòng dịch của những gia đình trên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Bởi dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng đặt việc phòng dịch lên hàng đầu.