Bệnh nhân Covid-19 dùng dao rọc giấy đâm trọng thương một người khi xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin từ VOV, vào khoảng 19h ngày 6/8, tại Bệnh viện dã chiến số 05 (thuộc Nhà Thiếu Nhi Tiền Giang- xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho), bệnh nhân Covid-19 Lê Minh H. (sinh năm 1988 ngụ phường 3, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Minh T. (ngụ phường 4, Thành phố Mỹ Tho, là F1 chăm sóc một ca F0 tại đây) có mâu thuẫn với nhau nên xảy ra xô xát. Bất ngờ, H. dùng dao rọc giấy đâm vào người T., gây thương tích.

Bệnh viện dã chiến số 05, nơi xảy ra vụ xô xát - Ảnh: VOV

Sau khi phát hiện, tổ bảo vệ của bệnh viện đã can thiệp và yêu cầu bệnh nhân H. trở về giường bệnh. Tuy nhiên, H. rất hung hăng tiếp tục rượt đuổi đâm anh T. Ngay lập tức H. đã bị các lực lượng làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến khống chế và bàn giao cho Công an TP. Mỹ Tho điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Sau vụ xô xát này, Nguyễn Ngọc Minh T. bị thương tích trên người, được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị.

Ngày 7/8, các cơ quan chức năng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát trên.

Được biết, Bệnh viện dã chiến số 05 vừa đưa vào hoạt động, có quy mô 1.000 giường bệnh. Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tỉnh Tiền Giang đến thời điểm này, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nghi ngờ, điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận điều trị cách ly cho 700 bệnh nhân.

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