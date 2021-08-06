Chiếc xe chở y bác sĩ trung tâm y tế bất ngờ gặp nạn khiến 1 người tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng.

Thông tin 4 cán bộ y tế gặp nạn thương vong trên tuyến quốc lộ 7A (thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, thương xót. Cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là cán bộ y tế đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn. Dẫn tin từ VnExpress, hơn 23h đêm 5/8, ông Lương Văn Sơn (55 tuổi) lái xe bán tải biển kiểm sát Nghệ An chở hai bác sĩ Hà Thị Ngọc Anh (27 tuổi), Già Bá Sô (28 tuổi) và Nguyễn Hồng Lâm (33 tuổi, cán bộ công nghệ thông tin của Trung tâm y tế Kỳ Sơn) đi từ đơn vị đến huyện Đô Lương tham gia tập huấn tiêm vaccine Covid-19.

Chiếc xe bán tải biến dạng, bẹp dí sau tai nạn - Ảnh: Internet Xe chạy trên quốc lộ 7 thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) bất ngờ đâm trực diện vào đầu một xe tải. Tai nạn khiến xe bán tải văng về trước, tài xế Sơn tử vong trên ghế, mắc kẹt do đầu xe bẹp dúm, 3 người còn lại sau đó được đưa đi cấp cứu, một nạn nhân gãy chân. Nhận được tin báo vụ tai nạn khiến 4 cán bộ y tế thương vong, Cảnh sát điều xe chuyên dụng, thiết bị và 16 chiến sĩ dùng cưa cắt cửa và ghế ôtô gặp nạn, sau đó đem dây cáp buộc vào xe khác để kéo giãn cửa xe và phần ghế lái. Hơn nửa giờ sau, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Hiện trường ghi nhận xe tải chạy đúng làn đường, hai xe cách nhau hơn 5 m. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá dỡ xe để đưa thi thể tài xế và người bị mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Cũng thông tin với nguồn trên, ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, cho biết theo kế hoạch, nhóm cán bộ của đơn vị sẽ tham gia tập huấn về tiêm vaccine Covid-19 tại cụm ở huyện Đô Lương vào sáng 6/8. Do quãng đường khoảng 170 km nên ông Sơn và mọi người phải đi từ đêm hôm qua để kịp dự cuộc tập huấn. “Đây là tin rất buồn đối với ngành y tế Nghệ An trong bối cảnh tất cả mọi người đang tập trung chống dịch. Kỳ Sơn là địa bàn nóng khi vừa rồi bùng phát các ca lây nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Hiện tại Sở đã chỉ đạo các đơn vị địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời tập trung cứu chữa cho các đồng nghiệp bị thương đang được điều trị tại bệnh viện", báo Giao thông dẫn lời ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

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