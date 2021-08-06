NÓNG: Truy tìm thanh niên 'mất hút' sau khi có kết quả dương tính Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Tin y tế 06/08/2021 10:24

Nam thanh niên 25 tuổi đã bỏ trốn sau khi có xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Thông tin trên Dân trí tối 5/8, bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, xác nhận tại cơ sở y tế này vừa có trường hợp nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2, trong lúc chờ đưa tới bệnh viện dã chiến chữa trị thì "biến mất". Bệnh viện đã báo Công an phường Tam Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai), đồng thời gửi thông báo đến Trung tâm y tế Biên Hòa, các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm.

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 Tài bỏ trốn khỏi bệnh viện trong lúc chờ kết quả xét nghiệm PCR - Ảnh: Người lao động

Dẫn tin từ Người lao động, nam thanh niên tên Lưu Minh Tài (tên gọi khác là Tư Tài Híp, 25 tuổi, quê Nghệ An). Anh này tự này khai địa chỉ ở TX.Tân Uyên (Bình Dương). Sáng 4/8, người này đến bệnh viện test nhanh Covid-19 thì phát hiện dương tính. Bệnh viện đã thông báo kết quả và đưa người này vào khu sàng lọc tại bệnh viện, đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm bằng PCR. Đến sáng 5/8, kết quả PRC khẳng định người này dương tính Covid-19. Do đó bệnh viện đã làm thủ tục để đưa L.M.T vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi đưa đi thì nam thanh niên bỗng nhiên "biến mất" vào khoảng 16 giờ ngày 5/8.

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Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, tối 5/8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng chức năng và Công an phường Tam Hòa truy tìm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vào chiều cùng ngày.

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Từ khóa:   trốn khu cách ly bệnh nhân Covid-19 cách ly F0

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