Ngày 5/8, TP.HCM thêm 3.886 ca Covid-19, dốc sức điều trị cho hơn 33.300 bệnh nhân

Tin y tế 05/08/2021 21:51

Ngành y tế thành phố và Trung ương đang dồn toàn lực để điều trị cho hàng chục nghìn ca Covid-19 tại TP.HCM.

VTC News dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tối 5/8, thành phố ghi nhận thêm 1.537 ca mắc COVID-19 mới, nâng số ca mắc mới trong ngày lên 3.386 ca. So với hôm qua (4/8), số ca mắc tăng 586 ca. Dù tăng nhưng so với những ngày trước số người mắc mới này giảm rất nhiều so với trước đây, cho thấy tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang có chuyển biến tích cực. Từ sau ngày 27/7, số ca Covid-19 trong ngày ở TP.HCM bắt đầu giảm, từ 6.318 ca ngày 27/7 xuống còn 4.449 ca ngày 28/7 và giảm hẳn xuống 3.300 ca ngày 4/8.

Theo Sức khỏe và Đời sống, số ca nhiễm trong cộng đồng tại TP.HCM thống kê từ ngày 27/4 đến nay là 108.370 trường hợp. Trong đó, số ca nhiễm Bộ Y tế công bố (cho đến ngày 4/8) là 106.021. Tính đến 7 giờ ngày 5/8, tại các bệnh viện được Sở Y tế phân công điều trị COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 33.378 trường hợp. Trong đó, 2.070 người bệnh đang được hỗ trợ hô hấp, 1.331 ca bệnh nặng. Trong 1.331 bệnh nhân nặng, 1.277 trường hợp thở máy, 39 người bệnh cần lọc máu và 15 ca sử dụng ECMO. Số ca tử vong tại TP.HCM tính đến nay là 2.105 trường hợp (chiếm tỉ lệ 1,94%).

Ngày 5/8, TP.HCM thêm 3.886 ca Covid-19, dốc sức điều trị cho hơn 33.300 bệnh nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Hiện nay, tại TP.HCM có 193 cơ sở cách ly F0, phân bố tại TP Thủ Đức và các quận huyện. Các cơ sở này đảm nhận nhiệm vụ cách ly và điều trị F0 tại tầng 1 với 53.617 giường. Từ đó, góp phần giảm tải cho các bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị Covid-19. Ngành y tế thành phố và Trung ương đang dồn toàn lực để điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, HCDC cho biết, TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Chính phủ đề nghị được cấp thêm 5,5 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm cho người dân trong tháng 8 (gồm 4,5 triệu liều mũi 1 và 1 triệu liều mũi 2). Để đảm bảo an toàn, thành phố cũng đề nghị người tiêm mũi 1 bằng vaccine nào thì nên tiêm mũi 2 bằng loại đó. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, nếu người tiêm mũi 1 là AstraZeneca thì có thể phối hợp tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer.

 

 

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