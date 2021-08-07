Xôn xao hotgirl 2k2 khoe đi khắp Hà Nội lúc giãn cách nhờ 'thẻ đỏ quyền lực' của bố, liền bị 'ném đá' tơi tả: 'Chơi dại lấy tiếng'

Đoạn video của một cô gái ở Hà Nội đang gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội vì nội dung khoe đi khắp Thủ đô mùa giãn cách nhờ 'thẻ đỏ quyền lực' của bố.

Thủ đô Hà Nội hiện đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày theo quy định mới từ UBND Thành phố. Việc yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành, chỉ ra ngoài khi thực sự có việc cần thiết nhằm phòng chống dịch Covid-19. Sau những vụ việc tiêm vắc xin nhờ "người anh", "nhờ ông ngoại",... mới đây, mạng xã hội lại chia sẻ rầm rộ đoạn clip từ tài khoản TikTok P.N.T khi cô gái này khoe chiếc "thẻ cán bộ" sau một câu hỏi của người dùng mạng gây xôn xao.

Đoạn video của cô gái khoe việc có thể đi khắp Hà Nội trong thời gian giãn cách nhờ thẻ ngành của bố - Ảnh: Cắt từ clip Theo đó, trước câu hỏi "Tại sao vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt?", chủ tài khoản này đã quay đoạn video ngắn khoảng 10 giây để "khoe" chiếc thẻ đỏ sau đó đăng lên TikTok với nội dung "Thẻ đỏ quyền lực của ba". Theo quan sát bên trên chiếc thẻ màu đỏ có ghi dòng chữ "Thẻ cán bộ" với logo Đoàn Thanh niên. Tuy nhiên, trao đổi trên Zing.vn, đại diện truyền thông Thành Đoàn TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này có thẻ cán bộ nhưng không giống với thẻ trong video nói trên. Cô gái khoe "Thẻ đỏ quyền lực" của ba - Ảnh: Cắt từ cllip Trước sự chỉ trích dữ dội từ dư luận, chiều ngày 7/8, cô gái được cho là chủ nhân của đoạn video khoe đi khắp Hà Nội đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cụ thể bài đăng giải thích của cô gái có nội dung như sau: "Em chỉ đăng video chơi thôi ạ, chứ thật ra đấy là lúc trước có dịch thôi ạ. Bố mẹ em làm nông thôi mọi người ạ. Em xin lỗi vì đã khoe các thứ nhưng thật ra không phải như thế đâu ạ. Dịch này, em vẫn ở trong nhà em ạ. Mong mọi người bỏ qua cho em, em lỡ sai sót ạ"

Chia sẻ trên Zing, cô gái sinh năm 2002, sống tại Hà Nội cho biết, video này đã quay từ lâu, đăng lên với mục đích "cho vui". "Mấy tháng nay tôi đều ở nhà, video trên tôi chỉ đăng cho vui nhưng không ngờ lại nhận nhiều ý kiến trái chiều như vậy", Zing dẫn lời P.N.T. Cô gái đính chính trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình FBNV Mặc dù cô gái này đã giải thích mục đích đăng đoạn video chỉ là một trò đùa nhưng hành động này vẫn không thể chấp nhận được trong thời điểm cả nước đang gồng gánh chống dịch. Hiện kênh TikTok của P.N.T đã được cài đặt sang chế độ riêng tư. Tuy vậy, nhiều người dùng TikTok đã tải xuống video này và lan truyền trên các mạng xã hội. Cư dân mạng tỏ ra bất bình - Ảnh chụp màn hình Đáng nói, đây không phải là lần đầu các chủ tài khoản mạng xã hội khoe "quan hệ" trong bối cảnh dịch bệnh. Trước đó, ngày 29/7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.P.A. (25 tuổi, cựu hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền) sau khi cô đăng thông tin, hình ảnh khoe được “ông ngoại” gọi đi tiêm vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Hữu Nghị mà không cần đăng ký. Trước đó, một cô gái tên V.P.A (SN 1993) khoe được tiêm vắc xin không cần đăng ký cũng từng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Theo bệnh viện, V.P.A. được người thân nhờ một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 từ ngày 12/7. Trường hợp này được giám đốc bệnh viện đồng ý giải quyết cho tiêm nếu dư liều vaccine. Tuy nhiên, V.P.A. đã đưa tin về việc được tiêm vaccine Covid-19 không cần đăng ký và được ưu tiên tiêm vaccine Pfizer. Kết quả kiểm tra, xác minh tại Bệnh viện Hữu Nghị cho thấy chị V.P.A. đưa tin như vậy là sai sự thật.

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