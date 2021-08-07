Thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ bị chém xối xả ở nhà nghỉ Ninh Bình: Là tình nhân của hung thủ, mới thuê trọ chung được 2 tuần

Xã hội 07/08/2021 15:22

Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ kẻ chém người phụ nữ trong nhà nghỉ.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần đen, áo sáng màu xông vào tấn công dã man một người phụ nữ bằng dao trong nhà nghỉ. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ biết cố gắng dùng chân chống cự yếu ớt, đạp người đàn ông ra nhưng bất lực, người phụ nữ vẫn phải hứng chịu những nhát dao liên tiếp, nằm lê lết dưới sàn gạch, máu chảy rất nhiều.

Gần cuối đoạn clip, người phụ nữ đã đưa tay xin tha nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại, cho đến khi người phụ nữ gục hẳn xuống sàn. Đáng nói, sau khi nạn nhân đã gục xuống trên vũng máu, người đàn ông này vẫn giữ thái độ bình thản, tìm chỗ bỏ lại hung khí (cạnh nhà nghỉ) rồi rời đi.

Thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ bị chém xối xả ở nhà nghỉ Ninh Bình: Là tình nhân của hung thủ, mới thuê trọ chung được 2 tuần - Ảnh 1
Hiện trường gã đàn ông dùng hung khí chém nhiều nhát vào người phụ nữ - Ảnh: Cắt từ clip
Thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ bị chém xối xả ở nhà nghỉ Ninh Bình: Là tình nhân của hung thủ, mới thuê trọ chung được 2 tuần - Ảnh 2
Gã đàn ông bình thản tìm nơi bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường sau khi gây án - Ảnh: Cắt từ clip

 Thông tin trên báo Người lao động ngày 7-8, một lãnh đạo thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy vụ việc người đàn ông chém trọng thương phụ nữ. Vị lãnh đạo thông tin thêm, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 6-8 tại nhà nghỉ Chiều Tím, thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.

Cũng theo thông tin từ chính quyền địa phương, người đàn ông trong clip và người phụ nữ bị chém có quan hệ tình cảm. Họ không phải là người địa phương, có về đây thuê nhà nghỉ đã lưu trú được khoảng 2 tuần nay.

Thông tin bất ngờ vụ người phụ nữ bị chém xối xả ở nhà nghỉ Ninh Bình: Là tình nhân của hung thủ, mới thuê trọ chung được 2 tuần - Ảnh 3
Đối tượng (cởi trần) bỏ chạy sau khi gây án - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 Chia sẻ thêm về danh tính cặp đôi trên báo Pháp luật và Bạn đọc, một vị lãnh đạo địa phương cho biết, người phụ nữ quê Cần Thơ, chỉ có một tờ giấy duy nhất về thời hạn cách ly ở Thái Nguyên đã hết vào hồi tháng 6/2021. Còn người đàn ông kia quê ở Quảng Ninh, bố của anh ta là người nước ngoài.

"Cô gái này chỉ có một tờ giấy hết hạn cách ly, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Có thể hai người này quen nhau trong khu cách ly, hồi tháng 6 đã hết hạn, sau đó tự cách ly ở đâu đó cũng đã hết 14 ngày tự cách ly thêm. Sau đó cách đây ít ngày cả hai về thuê trọ tại nhà nghỉ, do cô gái này quen một cô gái ở gần đây. Hiện vẫn đang làm rõ nguyên nhân gây án", vị đại diện nói với nguồn trên. 

Được biết, sau khi người đàn ông bỏ đi, người dân đã hỗ trợ đưa người phụ nữ đi cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị với hàng chục vết chém trên cơ thể. Còn nghi phạm đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Kim Sơn.

Dù chưa rõ nguyên nhân người đàn ông chém nhiều nhát vào người phụ nữ, tuy nhiên hành động tàn nhẫn này khiến dư luận bức xúc lên án. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Sơn phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

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