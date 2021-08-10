Sự thật về sự việc cô gái bị lực lượng chức năng dùng bạt quấn người để đưa lên xe đặc chủng không giống như những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Lãnh đạo UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, cho biết Công an phường đã có báo cáo về sự việc lực lượng chức năng dùng bạt quấn người để đưa lên xe đặc chủng. Theo đó, ngày 9/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một phụ nữ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM, bị lực lượng chức năng dùng bạt quấn để đưa lên xe đặc chủng trong lúc người này đang giãy giụa. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, người phụ nữ được nhắc đến là người có biểu hiện tâm thần, va chạm với một xe máy nên chân bị thương. Do đó, lực lượng chức năng do không có cán thương nên đã dùng bạt để cố định chân bị thương rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 6/8, một thanh niên điều khiển xe máy trên đường An Dương Vương, hướng từ ngã tư Da Sà ra vòng xoay mũi tàu. Khi đến trước số nhà 92 đường An Dương Vương (thuộc khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì có xảy ra va chạm với cô gái tên N.T.M.C., 19 tuổi, đang đi bộ qua đường. Cô gái này là người sống lang thang, không mặc quần áo, có biểu hiện tâm thần. Vụ va chạm đã khiến C. bị gãy cổ chân bên phải. Hình ảnh lực lượng chức năng giúp hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Đảng bộ TP.HCM Theo lãnh đạo phường An Lạc A, ngay khi nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với Hội phụ nữ phường đến mặc quần áo cho C, đồng thời phối hợp với Trạm y tế phường test nhanh Covid-19 đối với C. và cho kết quả âm tính.

Việc sử dụng tấm bạt cuốn bệnh nhân (lúc này chưa test Covid-19) đưa lên xe đặc chủng là nhằm nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong điều kiện không có phương tiện cấp cứu, trong bối cảnh lực lượng chức năng tại thời điểm đó không có trang phục bảo hộ Covid-19 theo quy định, đã tận dụng mọi phương tiện, vật dụng tại chỗ để nhằm tránh lây nhiễm và nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu khẩn cấp. Sau đó, Công an phường đã đưa nạn nhân vào BV quận Bình Tân để cấp cứu. Sáng 10/8, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân, TPHCM) cũng khẳng định, sự việc không phải như những thông tin, bình luận xuyên tạc trên mạng xã hội. Vừa qua, Công an phường An Lạc A đã cáo cáo cho công an quận, lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận hiện trường, rà soát camera, tra cứu biển số của nam thanh niên gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc theo quy định.

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